FOTO: O artistă din Cluj, expoziție de fotografie polaroid la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Expoziția „Blur”, cu lucrările artistei vizuale clujene Irina Măgurean, va fi vernisată vineri, 7 februarie, la ora 16, la Muzeul de Artă Contemporană, pe strada Tribunei, nr.6, din Sibiu. „Blur” include fotografii care explorează estetica imaginii difuze. Irina Dumitrașcu Măgurean este una dintre puținele artiste din România ce practică fotografia instantanee.

„Cunoscută și apreciată mai ales pentru seriile ei de polaroide abstracte, Irina Dumitrașcu Măgurean este una dintre puținele artiste din România ce practică fotografia instantanee și tehnicile experimentale realizate fără aparatul clasic de fotografiat”, detaliază Maria Rus Bojan, curatorul expoziției.

„Blur”, expoziția de la Muzeul Național Brukenthal, propune o incursiune în universul vizual poetic al artistei, printr-o selecție de lucrări care au ca punct de plecare dezbaterea despre imagine și condițiile ei de emergență. „Blur” se referă la o anumită calitate estetică a imaginii difuze, unde zonele și planurile explicite sunt atenuate cu scopul de a evidenția detalii esențiale ori de a oculta asperitățile reprezentării.

“Abstractizez imaginile atât prin intermediul mijloacelor tehnice, cât și prin concept, astfel încât punctul de pornire al fotografiei să nu mai poată fi recunoscut, iar imaginea astfel decupată din contextul ei real să nu poată fi identificată. Îmi curăț imaginile de excesul informațiilor, de figurativ și detalii, până ajung într-o zonă semi-picturală”, explică Irina Dumitrașcu Măgurean utilizarea tehnicii blurului ca procedeu de gradare poetică.

Lucrările artistei sunt acţiuni care expun gesturi, sentimente si intenţii. În multe dintre lucrările prezentate în această expoziție este vorba de o dublă expunere: printr-o permanentă refotografiere a procesului de facere al lucrării, imaginea își pierde identitatea devenind o situație, o stare sau chiar poezie în stare pură. Tratarea și dispunerea egală a lucrărilor în cadrul expozitiei creează impresia de continuum spațial, subliniind o dată în plus conceptul general al expoziției. Totul participă la simfonia generală, nu există fond, nici fundal, nu există nicio „diferenţă ontologică” între elementele fotografiate. Detaliile devin centre de interes, puncte de fugă sau chei de descifrare a imaginii. Sentimentele trec prin imaginile Irinei Dumitrașcu Măgurean provocând un blur de semnificaţie.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 07.02-08.03, între orele 09 și17.

Irina Dumitrașcu Măgurean s-a născut, trăiește și lucrează la Cluj-Napoca. A studiat la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, unde a obținut titlul de Doctor în arte vizuale (2013). A participat la stagii de cercetare la MOME în Budapesta și la Academia de Artă și Arhitectură din Praga. În prezent este lector al Departamentului de fotografie, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și coordonează activitatea spațiului expozițional artist-run Camera, din cadrul Centrului de Interes, Cluj-Napoca. În arta sa, Irina Dumitrașcu Măgurean este concentrată pe explorarea mediului fotografic, explorând granițele fotografiei ca practică experimentală.

Expozitii personale – selecție: Blur, Muzeul Național Brukenthal (Sibiu, 2020), Image Library, New Now art space (Frankfurt, 2018). Expoziții de grup – selecție: Gute Bekannte, Patrick Heide Contemporary (Londra, 2018), Jeune Creation Europeenne, The Belfry (Montrouge, 2017), Almost Object, Vajda Museum (Szentendre, 2016).