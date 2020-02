FOTO – USR a stabilit cine sunt candidații pentru Consiliul Local Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

USR Sibiu a ales prin votul intern al membrilor candidații pentru Consiliul Local și Primăria Municipiului Sibiu și invită sibienii să susțină o echipă de oameni tineri, competenți, implicați și profesioniști în domeniile lor de activitate, o echipă complementară care își propune să lucreze și să comunice cu fiecare cetățean al orașului.

„Ca la fiecare rundă de alegeri de până acum și pentru alegerile locale care vor urma am făcut un proces intern democratic de selecție a candidaților USR pentru Primărie și pentru Consiliul Local. Venim în fața sibienilor cu o echipă de oameni cu competențe în diferite domenii, printre care IT, drept, economie, educație, sănătate și turism. Orașul nostru are nevoie de reprezentanți onești, capabili să schimbe perspectiva comunității în care trăiesc, dar și să preia viziunea cetățenilor. Echipa propusă de noi se va angaja să ofere toate acestea Sibiului”, precizează Diana Mureșan, președinta filialei locale USR Sibiu.

Membri USR Sibiu au votat atât în cadrul Adunării Generale a filialei, cât și prin vot anticipat, timp de trei zile. Au ales candidatul USR la Primăria Municipiului Sibiu, pe Alexandru Dudilă, medic specialist chirurg dento-alveolar și asistent europarlamentar și echipa pentru Consiliul Local Sibiu, în următoarea ordine:

Diana Mureșan (antreprenor turism, 31 ani) Ionuț Ghișe (economist, 38 ani) Laurențiu Theodoru (expert evaluator în proprietăți imobiliare, 57 ani) Zeno Popovici (antreprenor IT, 39 ani) Vlad Grumăzescu (manager telecom, 29 ani) Carmen Novac (doctor în management, 43 ani) Andreea Floarea (jurist, 39 ani) Alexandru Dudilă (medic specialist chirurg, 31 ani) Ștefan Kertesz (manager economic, 39 ani) Mircea Scorțar (inginer IT, 27 ani) Laurențiu Giuroiu (inginer IT, 29 ani) Ciprian Horșia (subinginer mecanic, 41 ani) Ciprian Bardan (economist, 41 ani) Sorin Bîrs (administrator firmă, 51 ani) Dragoș Floca (student, 23 ani)

Până la finalul lunii februarie Alianța USR PLUS Sibiu va anunța lista finală a candidaților pentru Consiliul Local Sibiu și candidatul unic la Primăria Municipiului Sibiu.

