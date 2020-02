FOTO – Preşedintele Consiliului Judeţean le promite sibienilor cel mai bun buget de până acum

⇓ Ascultă știrea ⇓

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, a dat asigurări joi, într-o conferinţă de presă, că sibienii beneficiază în acest an de cel mai bun buget de până acum, mai ales dacă vorbim de investiţii. Cei din PSD o contrazic şi o acuză că împarte banii de investiţii în drumuri, pe criterii politice.

Peste 500 de milioane de lei – bugetul din 2020 al Consiliului Judeţean Sibiu

Consiliul Judeţean (CJ) Sibiu are începând de joi, un buget adoptat, cu voturile consilierilor PNL şi FDGR, mai puţin PSD. Preşedintele liberal al CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, susţine că bugetul din acest an este „cel mai bun de până acum”. „Eu cred că ce este relevant de reţinut despre bugetul de anul, este că este cel mai bun buget de până acum pentru că partea de investiţii, partea de dezvoltare este cea mai generoasă în acest an”, a declarat preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, joi, într-o conferinţă de presă.

2020 – 63,67 % din buget merge în investiţii; 2019 – 56,41 % din buget a fost pentru investiţii

Din cele 517,54 milioane de lei, un procent de 63,67 %, adică 329,49 milioane de lei vor fi investiţi în proiecte de dezvoltare din judeţ, iar restul de 188,05 milioane de lei, în proiecte de funcţionare. Din bugetul din 2019, 56,41 % a mers în dezvoltare, adică investiţii.

PSD-ul acuză că se dau bani pe criterii politice

De ce consilierii PSD nu au votat acest buget al Sibiului? Ei bine, social-democraţii spun că este un buget netrasparent, făcut ‘pe genunchi’. „Această decizie fermă a noastră are la bază mai multe argumente. În primul rând este nejustificată graba cu care a fost încropit ‘pe genunchi’ acest proiect de buget care nu a fost discutat în prealabil cu liderii de grup ai formaţiunilor politice care alcătuiesc Consiliul Judeţean Sibiu. Nu a existat niciun fel de consultare cu grupul consilierilor judeţeni ai PSD, pentru a fi identificate nevoile reale ale tuturor UAT-urilor (Unităţi administrativ teritorile) din judeţ. În al doilea rând, deşi eu personal am solicitat în cadrul şedinţei ordinare din aprilie 2019, în numele colegilor mei de grup, ca bugetul să fie dezbătut şi votat pe capitole de cheltuieli pentru o corectă analiză asupra lui, conducerea Consiliului Judeţean Sibiu nu a ţinut cont de acest lucru, pe Ordinea de Zi a şedinţei existând un singur proiect de hotărâre ce viza bugetul judeţului Sibiu, cu anexele sale componente.Însă, principalul motiv pentru care astăzi am votat împotriva acestui proiect de buget este acela că, în urma analizei făcute asupra bugetului de investiţii pentru întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene în perioada 2016-2020, se vede clar că banii nu au fost alocaţi pe criterii ce vizează traficul de pe respectivele drumuri sau potenţialul de dezvoltare economică a anumitor zone, ci pe criterii politice”, motivează Cătălin Stanciu, liderul de grup al consilierilor judeţeni PSD.