Înfrângere surprinzătoare pentru CSU – A pierdut la limită cu Dinamo

⇓ Ascultă știrea ⇓

BC CSU Sibiu a pierdut partida din deplasare la Dinamo București, scor 79-78 (13-16, 29-27, 15-12, 22-23), în favoarea gazdelor, după un meci echilibrat în care ne-a lipsit puțin noroc pe final pentru a câștiga.

Urmează pauza competițională prilejuită de meciurile echipei naționale, iar următorul meci al echipei noastre se va disputa abia la 1 martie, la Oradea.

Baschetbaliștii sibieni au început cu multă energie partida de la Dinamo și s-au instalat la conducere încă din primele minute astfel că după sfertul inaugural galben-albaștrii aveau un avans de 3p.

Gazdele însă s-au ținut aproape, iar meciul părea a fi unul echilibrat, la pauză un singur punct făcea diferența între echipe. Meciul a continuat în aceeași manieră, doar că Dinamo trecea la conducere spre final. A fost un meci în care oboseala și-a spus cuvântul, iar în ultimele secunde regulamentare, deși am avut șansa să câștigăm, nu am reușit să marcăm. Am suferit pe toate planurile, în meciul de seara trecută. Nu am reușit să marcăm la fel de bine ca în alte partide, de la distanță, astfel că procentajul aruncărilor de 3 puncte a fost extrem de slab (19%). Dincolo de acest lucru am suferit pe toate planurile, dar cu sigurnță vom reveni mai puternici din martie.

La finalul partidei, Dan Fleșeriu a declarat:

”Un meci foarte slab făcut de noi, cu multe greșeli, cu energie puțină, cu puține aruncări de 3 puncte și foarte puține marcate. Probabil că victoria cu Clujul ne-a costat mai mult decât doar oboseala. Chris a jucat accidentat, Randal ați văzut ce s-a întâmplat cu el iar jucătorul acela nu a fost eliminat-ceea ce este incredibil. Chiar și așa, am avut șansa, pe final, să câștigăm meciul, chiar cu două aruncări, ambele cu contact, adică se putea fluiera fault, dar din păcate se pare că nu am meritat să câștigăm și venim acasă cu o înfrângere de la Dinamo. Nu este prima dată, dar să sperăm că va fi ultima dată în sezonul acesta. Se încheie o perioadă, avem o pauză destul de lungă, în care tot ceea ce vrem să facem este să ne pregătim în așa fel încâtsă putem fi mai buni de la mijlocul lunii martie încolo, probabil. Ne gândim foarte serios la pregătirea echipei pentru ceea ce va fi, adică pentru PlayOff. Ar fi fost bună o victorie, ne garanta că cel puțin Dinamo nu ne mai poate ajunge nici matematic, dar nu a fost să fie. O vom lua de la capăt în martie și cu întăriri și cu noul jucător care vine, probabil vom reuși să fim și mai buni de atât”, a spus antrenorul BC CSU Sibiu.

Pentru BC CSU Sibiu au marcat: Isaiah Philmore 22p și 9 recuperări, Christopher Cooper 16p și 5 rec., Rolland Torok 14p și 5 rec., Jared Jordan 11p și 6 assis-uri, Lucas Tohătan 5p, Barry Stewart 4p, Randal Falker 4p și 5 recuperări, Jordan Chatman 2p.

În următoarea etapă, BC CSU Sibiu va juca tot în deplasare, la Oradea, în 1 martie 2020.