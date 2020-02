Prichindeii se întrec pe pârtie în weekend la Arena Platoș

⇓ Ascultă știrea ⇓

Complexul de ski și snowboard Arena Platoș Păltiniș propune tinerilor schiori și snowboarderi un nou concept de concurs, adresat exclusiv copiilor sub 14 ani.

rima ediție a concursului a avut loc anul trecut, cu peste 100 de copii înscriși la linia de start. Kids Race are ca scop familiarizarea copiilor cu condițiile unui concurs profesionist și în același timp dorește să îi încurajeze și să îi motiveze în practicarea acestor sporturi.

Concursul e organizat în fun-park-ul Arena Platoș, unde cei mici sunt adesea spectatori la concursurile adresate adulților. De această dată a venit rândul lor să dea piept cu valurile și contrapantele pregătite pe traseu. Gradul de dificultate al traseului nu este foarte ridicat, a fost conceput ca să fie accesibil tuturor, indiferent de nivel, însă este recomandat tinerilor sportivi de nivel mediu sau ridicat.

„E un traseu foarte creativ și, în același timp, sperăm că și foarte distractiv pentru cei mici, fie că sunt pe schiuri sau pe placă”, spune Radu Lungu, organizatorul de competiții al complexului Arena Platoș Păltiniș. Concursul va fi desfășurat în 2 manșe, în care fiecare concurent va parcurge traseul individual. Ambele manșe sunt cronometrate iar suma timpilor va stabili timpul de concurs pentru fiecare participant.

Copiii vor fi împărțiți în două secțiuni, ski și snowboard, fiecare cu categorii de vârstă, băieți și fete, sub 4 ani, între 4 și 6 ani, între 7 și 9 și între 10 și 13 ani. Concursul va avea loc în data de 9 februarie, începând cu ora 10 când are loc ședința tehnică. Premiile concursului sunt nenumărate: de la locuri în taberele de vară sau la cursurile de înot organizate de Serious Fun la produse Coal sau vouchere în magazinele Hervis și Benjamin, în valoare totală de peste 10.000 de lei.