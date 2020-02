VIDEO Cum să cureți eficient gudronul și funinginea de pe coșul de fum?

⇓ Ascultă știrea ⇓

Dupa un montaj profesionist al unui semineu, este importanta si mentenanta si curatarea acestuia periodica si constanta. Majoritatea problemelor de functionare aparute de-alungul utilizarii semineului apar tocmai din lipsa curatarii si slabei intretineri a cosului de fum.

Gudronul si funinginea ramase pe peretii cosului pot crea pericol de incendiu, blocaje sau probleme de ventilatie, si mai mult decat atat, pot pune in pericol siguranta si sanatatea familiei tale.

In cele ce urmeaza va prezentam cateva solutii eficiente si sigure de intretinere a cosului de fum, sub forma de pliculete curatare semineu, praf, pastile sau buturuga – alegerea va apartine.

Metodele prezentate sunt profesioniste si certificate de producatori in domeniul termic si pot fi utilizate atat pentru curatare sobe, semineu pe lemne si centrale pe peleti, cat si pentru orice alte surse racordate la horn.

1.Pudra concentrata pentru intretinerea cosului de fum

O pudra de curatare si intretinere ce contribuie la descompunerea depunerilor de funingine, gudron si alte depuneri minore de pe burlane soba sau pe cosul de fum sau din interiorul camerelor de ardere.

Cum functioneaza?

Pudra este un compus chimic concentrate care are efecte atat in timpul cat si dupa utilizare acesteia, prin desprinderea depunerilor nedorite ce urmeaza a fi ulterior inalturate de proprietar, dar si prin descompunerea acestora si evacuarea lor odata cu fumul.

Utilizare: Poate fi utilizata pentru tipurile de hornuri. In functie de puterea sursei de caldura se adauga la fiecare aprindere: 1 lingura pentru o putere de 18-20 kW si 2 linguri daca sursa are puterea calorica de peste 20 kW.

Cum se foloseste? Se adauga 1 lingura (daca sursa de caldura are o putere de pana la 18-20 kW) sau 2 linguri (daca sursa depaseste puterea calorica de 20 kw) in interiorul camerei de ardere inainte de aprindere. Pentru primele dati este recomandat sa adaugati praf la fiecare aprindere. Dupa 10 utilizari este recomandat sa folositi substanta doar la fiecare 4 sau 5 aprinderi.

Pliculete concentrate pentru intretinere cosuri de fum

Concentratul de praf de curatare la pliculete sunt ajutorul de nadejde in curatarea cosului de fum; ele participa la descompunerea depunerilor de gudron si funingine de pe horn sau din incinta focarului. Sunt neinflamabile si non toxice si au o eficienta garantata.

Puteti alege aceste pliculete curatare soba si semineu in functie de puterea in kW a acestora.

Ambalare:

-pliculete de 5 gr pentru putere termica de 2-6 kW

-pliculete de 18 gr pentru putere termica de 7-14 kW

-pliculete de 50 gr pentru putere termica de 18-20 kW.

Utilizare:

Pliculetele concentrate pentru curatarea cosurilor de fum se pot utiliza fara probleme pentru diverse:

– Seminee cu focar, placate cu silicat de calciu

– Sobe pe lemne

– Centrale pe lemne simple sau cu gazeificare

– Gratare sau cuptoare de gradina.

Peleti concentrati intretinere si curatare cos fum inox izolat si cos ceramic

O alta metoda de intretinere si curatare a cosurilor de fum si burlanelor, o reprezinta peletii granulati concentrati. Acestia asigura imbunatatirea eficientei si pot reduce considerabil consumul de combustibil, putand curata si intretine componente precum:

cosul de fum si burlanele de legatura

arzatorul

schimbatorul de caldura

sticla

Utilizare: Granulele se adauga in rezervorul de peleti al dispozitivului termic. Ca si in cazul celorlalte produse de curatare, si peletii sub forma de granule trebuie utilizati in cantitati constiente, tinand cont de puterea surse de incalzire. Astfel:

Pentru intretinerea cosurilor de fum: Adaugati 250 de grame de granule in rezervorul de peleti pentru sursele de incalzire cu putere de pana la 10 kW. Repetati procedeul la fiecare 200 de kg de peleti consumati.

Pentru sursele de putere cuprinse intre 10 si 20 kW, turnati aceeasi cantitate de granule de curatat in rezervor, insa, repetati procedura dupa consumul a 100 de kg de combustibil.

4. Buturuga pentru intretinerea cosului de fum

Arderea focului in semineu are ca rezultat aparitia si depunerea gudronului pe cosul de fum al acestuia. Pentru a continua o functionare corecta si sigura, acesta trebuie indepartat periodic.

Gudronul are un miros inecacios, distinct, de fum combinat cu smoala, care poate avea efecte nedorite asupra cosului de fum si implicit, a noastra.

Pentru eliminarea acestor riscuri, va propunem utilizarea acestui produs la un interval de 30 de zile in cazul focurilor constante, sau 60 de zile in cazul focurilor ocazionale.

DE RETINUT!

Toate produsele mentionate in acest articol sunt recomandate pentru intretinere si reprezinta solutie curatare gudron in mod periodic periodica a cosurilor de fum si a surselor termice racordate la acesta, insa utilizarea lor nu exclude o curatare profesionista si autorizata a hornului, ce trebuie realizata de un cosar profesionist calificat.