VIDEO: Sala Transilvania „se mărește” – Sunt montate tribune de sute de locuri pentru suporteri

Capacitatea Sălii Transilvania ar putea crește semnificativ doar dacă ar fi dărâmată, iar construcția luată de la zero. Adrian Bibu, directorul sălii, spune că, deoacamdată, soluția pe care au găsit-o pentru suporterii sibieni este montarea a două tribune.

Adrian Bibu, a declarat, într-un interviu pentru Ora de Sibiu, că a fost deja montată o astfel de tribună, cu o capacitate de 158 de locuri, iar în curând va fi montată și cea de-a doua. Asta înseamnă că capacitatea sălii va crește cu 20%.

Interviuri pe Față, cu Delia Pușcă ''Interviuri pe Față'' cu Delia Pușcă 🎙Invitat este ADRIAN BIBU, directorul Sălii Transilvania

„Ca să creștem capacitatea sălii la modul serios, adică să trecem la 5.000 de locuri, această sală ar trebui dărâmată și luată de la zero. Ce am reușit noi să facem într-o primă fază – am montat o tribună de 158 de locuri, ceea ce înseamnă că am crescut capacitatea cu 10% și avem posibilitatea să mai montăm încă o tribună de 158 de locuri, ceea ce ar crește capacitatea sălii cu încă 10%, deci am avea 20% de locuri în plus, care îi ajută în special pe suporterii de la CSU”, a mărturisit Bibu.