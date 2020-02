VIDEO: Sezon special pentru adolescenți, la Teatrul Gong

⇓ Ascultă știrea ⇓

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu face o cronică provocatoarea asupra lumii din jurul nostru prin programarea a două spectacole dedicate pre-adolescenților: „Alice” în regia lui Eugen Jebeleanu și „Wanda” în regia lui Radu Apostol.

Ritmat și haios, spectacolul „Alice” este unul dătător de energie și conturează un loc al visării și al descoperirii. În povestea rescrisă de Yann Verburgh, Alice este imaginea Wonderland („cea mai firmă dintre toate firmele”) și reprezintă idealul de frumusețe feminină pentru tinerele adolescente. Nadia, o fetiță din Sibiu, devine încet – încet și fără voia sa Alice într-o aventură fascinantă alături de Iepurele Alb, Pisica de Chester, Regina de Cupă, Omida, Tweedledee și Tweedledum, Pălărierul și Iepurele de Martie. Textul spectacolului de la Sibiu este o creație ce are la bază cele două romane ale scriitorului englez Lewis Carroll – „Alice în Țara Minunilor” și „Alice în Țara Oglinzilor”. Montarea regizorului Eugen Jebeleanu creează cadrul unui spectacol deopotrivă pentru preadolescenți și părinți căci, într-un limbaj contemporan și cu o vizualitate modernă, pune întrebări despre relația dintre ei, așa cum este această relație condiționată de realitatea cotidiană. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Anton Balint, Paul Bondane, Barbara Crișan, Cristina Drăghici, Mihaela Grigoraș, Andrei Sabău și Claudiu Urse. Spectacolul are o durată de aproximativ 1h15min și nu este recomandat celor cu vârsta sub 10 ani. „Alice” va fi prezentat publicului larg sâmbătă, 15 februarie, de la orele 18:00.

Pornind de la romanul „O sută de rochii” de Eleanor Estes, Mihaela Michailov și Radu Apostol au creat un scenariu captivant, ce surprinde o poveste impresionantă despre sărăcie, xenofobie și marginalizare din perspectiva unor copii. În centrul acestei povești se află Wanda Petronski, o fetiță de origine poloneză, care e ridiculizată de colegii ei pentru că poartă în fiecare zi aceeași rochie albastră. Wanda pretinde că are o sută de rochii acasă, dar cu toții știu că nu e așa și nu se opresc să o umilească. Iar când vor realiza că ar trebui să își ceară scuze, va fi deja prea târziu. Montarea lui Radu Apostol explorează puterea cuvintelor și atitudinilor, punând sub lupă resorturile ce stau la baza unor reacții colective. Producția Teatrului „Gong” din Sibiu este recomandată adolescenților cu vârsta peste 10 ani. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și jumătate și îi reunește în distribuție pe actorii Anton Balint, Lucia Barbu, Leo-Nora Băcanu/ Gabriela Mitrea, Paul Bondane, Barbara Crișan, Sebastian Gîlca, Raluca Pavel, Adrian Prohaska și Alexandra Ioana Șerban. Spectacolul „Wanda” va fi prezentat sâmbătă, 29 februarie, de la ora 18:00.

Programul complet al teatrului poate fi consultat pe www.teatrulgong.ro. Accesul publicului la evenimentele teatrului se face în limita locurilor disponibile, pe baza biletelor puse în vânzare atât online prin teatrulgong.ro, cât și la sediul Agenției Teatrale din str. Al. Odobescu nr. 4, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00, iar duminica de la 10:00 la 14:00.