Cel mai nou spectacol de la TNRS – „Doi pe un balansoar” are premiera vineri

Atunci când visul american nu este altceva decât o iluzie, atunci când trecutul își întinde tentaculele în orice loc te-ai afla, singura șansă de scăpare este iubirea. O iubire explozivă, bine ancorată în prezent. Dar cum poți alimenta această iubire, cât timp încă nu ești pe deplin conștient de propriile tale nevoi emoționale? La această întrebare dau răspuns Cristina Blaga-Tomuș și Andrei Gîlcescu, în cel mai nou spectacol al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, „Doi pe un balansoar” de William Gibson, regia Dan Glasu. Spectacolul va avea premiera în această seară la TNRS – Sala Studio.

Plasat la limita dintre dramă și comedie, Doi pe un balansoar ne spune povestea atipică a unei iubiri ce sparge clișeele convenționale, dar și a procesului de vindecare emoțională a două suflete pereche ce învață că „după a iubi, a fi de folos e cel mai important lucru din lume”. Captivi într-o lume mult prea strâmtă și rigidă pentru aspirațiile lor, Jerry (Andrei Gîlcescu) și Gittel (Cristina Blaga-Tomuș) încearcă să învingă împreună capriciile vieții, în urma unei întâlniri providențiale. Dar iubirea nu este un lucru simplu… pentru că ea este o ingenuă care nu este conștientă de propria fragilitate, pe când el nu poate rupe cercul strâmt al unui trecut care-l leagă de o altă femeie. Iar când totul e presărat cu un limbaj dinamic ce oscilează între tandrețe și ironie, situația pare cu atât mai problematică.

„După o răsunătoare carieră internațională, iată că Doi pe un balansoar de William Gibson poposește ca opțiune repertorială pe scena Teatrului National „Radu Stanca” Sibiu. Doi pe un balansoar este o incitantă poveste de dragoste dintre un bărbat și o femeie. Profund marcați de experiențe negative cu foștii lor parteneri de viață, cei doi reușesc, într-un final în drumul unuia către celălalt, să-și vindece rănile și să spere la o dragoste sinceră și adevărată. În distribuție sunt doi actori care fac dovada unui strălucit examen de maturitate profesională: Cristina Blaga-Tomuș și Andrei Gîlcescu”, spune Dan Glasu, regizor.

Dan Glasu (n. 1953) și-a obținut în 2008 doctoratul în Teatru la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București, după ce a absolvit studiile de regie de teatru ale Facultății de Teatru, din cadrul Universității de Artă Teatrală Târgu Mureș. După această experiență academică ce s-a soldat cu publicarea a două cărți (I.L. Caragiale – Exegeze scenice din ultimele decenii ale secolului XX și Dramaturgia lui Lucian Blaga. Note de lectură – ambele publicate la Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu), Dan Glasu s-a dedicat total teatrului, atât în calitate de actor și regizor al naționalului sibian (semnând spectacolele Take, Ianke și Cadîr, Capricii și Emigranții), cât și în calitate de profesor al Departamentului de Artă Teatrală – Facultatea de Litere și Arte (ULBS). Dan Glasu a făcut parte din distribuția mai multor spectacole importante ale TNRS regizate de nume marcante ale momentului: Faust și Lulu (regia: Silviu Purcărete), Electra (regia: Mihai Măniuțiu), De ce Hecuba?! (regia: Anca Bradu), Breaking the waves (regia: Radu Nica), Fantoma e aici (regia: Kushida Kazuyoshi) etc. De asemenea, activitatea de actor a lui Dan Glasu a fost recompensată cu Diploma revistei Familia din Oradea la Festivalul de Teatru Scurt din 1984 (pentru rolul Nemeș din O sărbătoare princiară de Teodor Mazilu, în regia lui Cristian Ioan, la Teatrul Național Târgu Mureș, 1983), precum și cu o nominalizare la Gala Premiilor UNITER la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar”, ediția 2008, pentru rolul Șamraev din Pescărușul de A. P. Cehov, în regia lui Andrei Șerban, la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, 2007.

William Gibson (1914-2008) este un dramaturg american apreciat de public și de critica de specialitate, ale cărui texte s-au bucurat de un succes fulminant, fiind adaptate atât pentru scene faimoase, precum Broadway, cât și pentru marele ecran. Dintre cele mai de succes piese ale sale fac parte A Cry of Players, Golda, The Miracle Worker (montată pe Broadway începând cu 1959 și premiată cu patru Tony Awards, inclusiv pentru cea mai bună piesă), precum și Two for the Seesaw / Doi pe un balansoar care, pe lângă cele peste 700 de reprezentații pe Broadway, a stat la baza filmului omonim din 1962, în regia lui Robert Wise.

Caseta artistică a spectacolului „Doi pe un balansoar”

Autor: William Gibson

Regia: Dan Glasu

Scenografia: Alin Gavrilă

În distribuție: Cristina Blaga-Tomuș, Andrei Gîlcescu

Durata aproximativă: 1h 10 min

Premiera: 7 februarie 2020