Deplasare grea pentru FC Hermannstadt – Patru jucători nu merg la Botoșani

FC Hermannstadt joacă luni în deplasare contra celor de la F.C. Botoșani. Echipa sibiană vine după o serie de șase meciuri fără înfrângere, fiind în prezent pe locul 10 în clasamentul Ligii I.

Pentru această deplasare, la A.F.C. Hermannstadt sunt indisponibili Yazalde Gomes, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, David Caiado, Biel Company și Daniel Tătar accidentați.

,,Va fi o partidă dificilă. Adversarii noștri sunt foarte aproape de a intra în play-off și au jucători foarte buni. Noi avem încredere, avem putere, avem forță, mai ales după ce am revenit în fața celor de la Sepsi de două ori. Trebuie acum să eliminăm lucrurile mai puțin reușite din meciul anterior. E nevoie să facem o partidă bună și să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv de la Botoșani.”, a declarat Eugen Beza, antrenor secund A.F.C. Hermannstadt

,,Este un teren greu la Botoșani. Orice echipă are un meci dificil când merge la Botoșani. Nu cred că am avut vreodată vreo deplasare ușoară acolo, dar noi trebuie să ne întoarcem cu punct sau puncte. Vreau să le transmit toată aprecierea și mulțumirea mea suporterilor care ne-au încurajat până acum. După ce am revenit la Sibiu s-a simțit asta și în rezultatele echipei.”, a declarat Sorin Bușu, fundaș lateral A.F.C.Hermannstadt

În tur, moldovenii s-au impus cu scorul de 1-0, într-un meci disputat pe Stadionul Trans-Sil din Tg.Mureș. F.C. Botoșani – A.F.C. Hermannstadt va avea loc luni, 10.02.2020, ora 17:30, pe Stadionul Municipal Botoșani.