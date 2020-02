Recomandările salvamontiștilor sibieni pentru siguranța copiilor pe pârtie

⇓ Ascultă știrea ⇓

Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu vine cu o serie de recomandări pentru părinții care intenționează să meargă cu copiii pe pârtii în acest sezon. Salvamontiștii spun că măsurile sunt extrem de importante pentru siguranța micuților.

Măsuri pentru siguranța copilului la snowboard şi schi

• Copilul trebuie să fie într-o formă fizică bună

• Faceți pauze frecvente pentru a va hidrata, pentru a vă reîncarcă bateriile şi pentru a vă reveni. Oboseala musculară survenită după câteva ore de schi poate creste riscul de accidentări

• Echipamentul de schi/snowboard al copilului trebuie să fie într-o stare bună şi să i se potrivească

• Copilul trebuie să poarte o cască de protectie specială pentru schi sau snowboard. Căștile de protecție pentru ciclism nu oferă o protecție adecvată. Casca trebuie să se potrivească perfect şi să fie eficientă. Înlocuiește casca deteriorată, daca este cazul

• Recunoaște limitele copilului şi întărește importanța menținerii lor la niveluri adecvate. Multe accidentari la schi şi snowboard se produc din cauza pierderii controlului, atunci când copilul schiază prea repede sau pe o pista care depășește capacitatea lui

• Nu lăsa niciodată copilul singur la schi sau la snowboard

• Ia în considerare orele cu instructori calificați, care să îi învețe pe copii tehnicile corecte

Măsuri pentru siguranța copilului la săniuș

• Copiii sub 12 ani trebuie să poarte mereu cască de protecție la săniuș

• Pentru copii sunt recomandate săniile dirijabile. Cele sub forma de farfurie sau discurile de zăpadă sunt mult mai periculoase din cauza vitezei lor rapide şi a lipsei capacitații de reacție

• Învață copilul cum să se arunce în siguranța de pe o sanie pe care nu poate s-o oprească

• Orientarea corectă este cea stand, privind înainte. Nu cea pe burtă, cu fata înainte

• Găsește o pantă sigură pentru săniuș. Evită dealurile abrupte, suprafețele cu copaci, străzile, căile de acces, zonele cu gheaţă, cu ziduri sau cu mașini. Trebuie evitate şi zonele întunecate sau slab iluminate. Asigură-te că la capătul pistei se află o zona sigură de oprire, astfel încât să fie evitate coliziunile

Masuri generale de siguranța afară iarna

• Informează-te asupra condițiilor meteo înainte de a ieși. Iarna, vremea poate fi imprevizibilă

• Semnele timpurii ale leziunilor cauzate de frig se produc când temperaturile scad sub limita înghețului. Pielea de obicei apare albicioasa şi amorțită. În aceasta situație, copilul trebuie dus într-un adăpost cald, se va îndepărta îmbrăcămintea umedă, iar zona afectată se va introduce în apa călduță (nu fierbinte)

• Progresia către degerătură, când pielea se albește, se întărește şi are textura cerată – este o urgenţă medicală şi necesită o evaluare de către un medic

• Îmbrăcarea în straturi este cea mai potrivită pentru a preveni apariția hipotermiei şi a degerăturilor. Primul strat ar trebui să ţina umezeală departe de piele, cum este cazul lenjeriei termice. Stratul superior trebuie să fie rezistent la apă şi vânt.

• Verifică des degetele şi nasul copilului pentru semne de degerătură. Schimbă-l de hainele ude

• Arsurile solare pot să apară ușor la schi. Pe vârful muntelui, e mai mică distanţa faţă de soare şi de ultravioletele dăunătoare decât la plaja. Razele soarelui sunt, de asemenea, reflectate de zăpadă, ceea ce le face de două ori mai periculoase. Folosește protecție solară când copilul este afară

• Nu doar pielea are de suferit din cauza soarelui. Copilul trebuie să poarte ochelari de soare şi să-şi aplice balsam de buze cu factor de protecție solară, pentru ca soarele poate dauna vederii şi buzelor.