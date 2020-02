Se deschide primul magazin Mega Image din Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Retailerul olandezo-belgian Mega Image „atacă” piața sibiană. Anul acesta, se va deschide un magazin la Sibiu.

Retailerul are peste 700 de magazine în România. În acest an își propune să deschidă 95 de unităţi noi, dintre care 46 de supermarketuri Mega Image şi nouă magazine de proximitate Shop & Go, scrie Ziarul Financiar.

Planul de expansiune include deschideri şi în oraşele Sibiu și Oradea, unde nu există încă niciun magazin.

„În 2019, am continuat ritmul accelerat al expansiunii şi dezvoltării pentru a ne consolida prezenţa în marile centre urbane, pe pieţele mature (…). În 2019, am depăşit numărul de 700 de magazine prin 92 de unităţi nou deschise, dintre care 53 de supermarketuri Mega Image şi 39 de magazine de proximitate Shop & Go. Am mers atât pe pieţe consolidate, cât şi în noi teritorii din ţară“, spun oficialii retailerului.

Mega Image este al doilea cel mai extins retailer modern din România, după Profi (care are circa 1.200 de magazine). În termeni de cifră de afaceri este în top 5, conform celor mai recente date.

Sursa: Ziarul Financiar