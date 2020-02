FOTO Ca-n telenovele – Fata dispărută din Tălmaciu a fugit cu iubitul la Slatina

⇓ Ascultă știrea ⇓

Andreea Măcău, fata de 18 ani din Tălmaciu dată dispărută de familie, a contactat redacția Ora de Sibiu. Tânăra spune că nu se află în pericol ci, dimpotrivă, este foarte îndrăgostită. A plecat de-acasă în urmă cu două săptămâni ca să se mute cu iubitul său la Slatina iar părinții ar fi dat-o dispărută la Poliție, deoarece nu sunt de acord cu relația lor.

Andreea povestește că părinții săi sunt foarte stricți și că nu o lasă să iasă din casă. Au fost foarte supărați când au aflat că are o relație cu un tânăr din Cisnădie și i-au interzis categoric să se mai vadă cu acesta.

„Părinții mei sunt foarte stricți. Nici nu mă lasă să ies din casă. Eu nu am dispărut ieri. Am plecat de-acasă acum două săptămâni. Am stat trei zile cu prietenul meu la Cisnadie și acum locuim cu chirie în Slatina. Sunt foarte bine și nu vreau să mă întorc acasă, orice ar spune părinții mei”, i-a spus fata reporterului Ora de Sibiu.

Aceasta spune că a abandonat cursurile Școlii postliceale de asistenți medicali, pe care le urma, dar nu intenționează să se lase de școală. Pe viitor, vrea să devină asistentă medicală. A împlinit 18 ani pe 16 iunie 2019 și spune că acum poate să facă ce dorește, întrucât este majoră. Ne-a trimis și o fotografie ca să ne convingem că este bine.

„M-au sunat și de la Poliție și mi-au zis să mă duc la secție în două ore. Iubitul meu e plecat din țară și nu pot să mă duc. Și nici nu am bani. Eu sunt bine și vreau să rămân în Slatina. Nu mă întorc acasă. Părinții mei au numărul meu de telefon și știu unde să mă găsească”, a subliniat Andreea.

Andreea Măcău a fost dată dispărută sâmbătă dimineața. Polițiștii au făcut apel la persoanele care pot oferi detalii despre fată să sune la numărul unic de urgență 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.