Turul Ciclist al Sibiului aniversează zece ani – Au confirmat participarea 22 de echipe puternice

Cursa, clasificată de UCI la categoria superioară a calendarului competițional continental Europe Tour, va aduce din nou ciclismul de top în inima României.

Participare de pe patru continente

Așa cum ne-a obișnuit competiția, tabloul de start provizoriu cuprinde echipe din toate colțurile lumii. Și-au anunțat participarea douăzeci și două de echipe, dintre care trei sunt procontinentale, 18 echipe continentale și o echipă națională (selecționata României).

Androni Giocattoli Sidermec – (Italia) Procontinentală

Bardiani CSF Faizane – (Italia) Procontinentală

Vini Zabu KTM – (Italia) Procontinentală

CCC Development Team – (Polonia) Continentală

Team Novák – (România) Continentală

Giotti Victoria Automotive – (România) Continentală

AKROS Excelsior Thömus – (Elveția) Continentală

Elkov Kasper – (Cehia) Continentală

A Bloc CT – (Olanda) Continentală

Tartu 2024 Baltic Chain Development Team – (Estonia) Continentală

Sapura Cycling Team – (Malaezia) Continentală

Cycling Team Friuli – (Italia) Continentală

Sangemini Trevigiani MG.K Vis – (Italia) Continentală

D’Amico UM Tools – (Italia) Continentală

Massi Vivo – (Paraguay) Continentală

Illuminate Cycling Team – (SUA) Continentală

Dauner Akkon Procycling Team – (Germania) Continentală

Amore&Vita Prodir – (Letonia) Continentală

Mazowsze Serce Polski – (Polonia) Continentală

Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas – (Columbia) Continentală

Voster ATS Team – (Polonia) Continentală

Selecționată României – (România) Națională

Țvetcov și Novak vor veni la Sibiu

Deși înscrierile finale urmează să fie confirmate doar cu câteva zile înainte de start, se pare că vom vedea la Sibiu doar doi din cei trei preferați ai publicului: pe Serghei Țvetcov cu noua sa echipă malaieziană Sapura și pe Eduard Novak, proaspăt întors cu trei medalii de la Campionatele Mondiale de Paraciclism pe Velodrom. Novak este singurul ciclist care a participat la toate edițiile Turului Ciclist al Sibiului. Eduard Grosu nu va putea participa la Turul Sibiului, în acea perioadă el va fi în China, pregătindu-se pentru participarea la Jocurile Olimpice.

Tabloul competițional este dominat de cele trei echipe italiene procontinentale, toate deținătoare de wildcard pentru participarea la Giro d’Italia. Vini Zabu KTM și Bardiani CSF Faizane vor încerca să smulgă coroana celor de la Andron Giocattoli și să întrerupă șirul de 3 victorii consecutive acumulate de sportivii lui Gianni Savio. O pretendentă serioasă la titlu este și CCC Development, formația de scouting a echipei de World Tour CCC Team, care are doi campioni naționali în componență (ai Poloniei și Ungariei).

Pe lângă multitudinea de echipe europene și una asiatică, vom avea trei continentale reprezentante ale Americilor: de pe continentul nord-american vine Team Illuminate (SUA), deja o obișnuită a Turului, iar de pe continentul sud-american vin în premieră echipa Colombia Tierra de Atletas, condusă de Darwin Atapuma, care până în 2019 a alergat pentru Cofidis, și din Paraguay echipa Massi Vivo.

O noutate la Turul Sibiului este echipa germană Dauner Akkon Procycling, al cărei director tehnic este Gerald Ciolek, campion mondial pe șosea U23, învingător de etape în Vuelta a Espana, Vuelta a Andalucia, Tour of Britain, Tour of Austria și câștigător al cursei Milan – San Remo în 2013.

Etapele

Cele cinci etape tradiționale ale Turului vor fi concentrate anul acesta în patru zile. După prologul care va avea loc joi în centrul vechi al Sibiului, Etapa 1 va conduce plutonul pe un traseu valonat, cu finish pe teren plat. Greul va începe odată cu Etapa 2, care va creiona deja un profil al câștigătorului Turului în persoana celui care trece primul linia de sosire la Bâlea Lac (2034 m altitudine). Etapa de Bâlea se va desfășura sâmbătă, dând ocazia publicului să vină să-și încurajeze favoriții pe traseu. Noutatea acestei ediții este contratimpul individual în urcare la Păltiniș (1450 m altitudine), care are loc duminică. Ultima etapă este un circuit în jurul Sibiului care asigură finalul clasic al Turului, cu finishul în Piața Mare. Ambele etape de duminică sunt concepute special pentru public, perimițând ușor accesul pe traseu pentru iubitorii sportului cu pedale.

Joi 2 iulie Prolog: Centrul Istoric al Sibiului, 2.1 km

Vineri 3 iulie Etapa 1: Sibiu – Gura Râului – Cisnădie – Tălmaciu – Avrig – Cârța – Agnita – Sibiu, 175 km

Sâmbătă 4 iulie Etapa 2: Sibiu – Săliște – Dobârca – Cristian – Cisnădie – Cârțișoara – Bâlea Lac, 177 km

Duminică 5 iulie Etapa 3A: Contratimp Individual Curmătura Ștezii – Păltiniş, 15 km

Duminică 5 iulie Etapa 3B: Sibiu – Cisnădie – Poplaca – Sălişte – Cristian – Sibiu, 102 km.

Învingătorii Turului Ciclist al Sibiului

2011 Alessio Marchetti (Centro Revisioni Cerone)

2012 Victor de la Parte (SP Tableware)

2013 Davide Rebellin (CCC Polsat)

2014 Radoslav Rogina (Adria Mobil)

2015 Mauro Finetto (SouthEast Pro Cycling)

2016 Nikolai Mihailov (CCC Sprandi)

2017 Egan Arley Bernal Gomez (Androni Sidermec Bottecchia)

2018 Ivar Ramiro Sosa Cuervo (Androni Giocattoli Sidermec)

2019 Kevin Manueal Rivera Serrano (Androni Giocattoli Sidermec)