FOTO – La mulţi ani, Ofelia Popii! Cea mai cunoscută actriţă a Sibiului

Duminică este ziua celei mai cunoscute acriţe a Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, Ofelia Popii, care împlineşte 42 de ani. La mulţi ani, Ofelia! Una din cele mai iubite actriţe din Sibiu, este şi una din cele mai valoroase din România.

„Astăzi este despre ea. Ofelia Popii. 42 de ani”

„Astăzi este despre ea. Cea care nu contenește să ne surprindă de fiecare dată când urcă pe scenă. La mulți ani, Ofelia Popii!”, au scris cei de la Teatrul Naţional „Radu Stanca” pe pagina de Facebook. Ofelia Popii (n. 1978) este poate cea mai cunoscută actriță a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, devenind una dintre cele mai apreciate prezențe ale scenei naționale, și nu numai, aclamată deopotrivă de public și de critica de specialitate.

Ofelia Popii deţine patru premii UNITER

Absolventă a Facultății de Teatru a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, promoția 2001, Ofelia Popii se bucură de un portofoliu impresionant care cuprinde nu mai puțin de patru Premii UNITER pentru Cea mai bună actriță în rol principal (în 2008, pentru memorabilul rol Mefisto din spectacolul Faust semnat de Silviu Purcărete; în 2010, pentru rolul Bess din spectacolul Breaking the waves sau Viața binecuvântată a lui Bess, în regia lui Radu Nica; în 2011, pentru performanța din one woman show-ul Felii, regia Lia Bugnar), în 2019 pentru rolurile Seigen și Shinobu Shota din spectacolul Povestea prințesei deocheate, regia Silviu Purcărete, la care se adaugă o nominalizare la Premiul UNITER 2013 pentru Cea mai bună actriță în rol secundar (pentru spectacolul Platonov, regia Alexandru Dabija), un Premiu Harold Angel la Festivalul Internațional de la Edinburgh 2010 (pentru rolul Mefisto din spectacolul Faust), precum și Marele premiu al Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice Valentin Silvestru, 2016 (pentru one woman show-ul Felii). De asemenea, Ofelia Popii a făcut parte cu succes și din distribuția mai multor lungmetraje, precum Undeva la Palilula (r. Silviu Purcărete), Portrete în pădure (r. Dinu Tănase), Vara s-a sfârșit (r. Radu Potcoavă), Moon Hotel Kabul (r. Anca Damian) ori filmul din 2012 al lui Andrei Gruzsniczki, Quod erat demonstrandum, care i-a adus un Premiu GOPO pentru Cea mai bună actriță în rol principal, în 2015. În calitate de actriță a naționalului sibian, numele Ofeliei Popii ocupă capul de afiș al multor spectacole importante ce acoperă o paletă diversă de stiluri interpretative care a consacrat-o pe tânăra actriță drept una dintre cele mai versatile apariții scenice ale momentului: Faust, Lulu, Metamorfoze, Oidip, D’ale Carnavalului, Călătoriile lui Gulliver ori Povestea prințesei deocheate (regia: Silviu Purcărete), Lecția (regia: Mihai Măniuțiu), Balul, Hamlet ori Breaking the waves sau Viața binecuvântată a lui Bess (regia: Radu Nica), Felii (regia: Lia Bugnar), Ultima și a tinereții (regia: Yuri Kordonsky), Nathan înțeleptul (regia: Armin Petras), Solitaritate, Oameni obișnuiți ori Vorbiți tăcere? (create de Gianina Cărbunariu), Hedda Gabler (regia: Botond Nagy) etc. În prezent, pe lângă activitatea de actriță a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, Ofelia Popii este și cadru didactic al Departamentului de Artă Teatrală, din cadrul Facultății de Litere și Arte a Universității Lucian Blaga din Sibiu.