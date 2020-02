Premiile Oscar 2020 – Un film sud-coreean a luat cele mai importante premii

⇓ Ascultă știrea ⇓

Gala premiilor Oscar s-a încheiat cu o surpriză: filmul sud-coreean „Parasite” a câștigat la categoria „cel mai bun film”, după ce a fost desemnat și „cel mai bun film străin”. Este pentru prima oară când o peliculă care nu este în limba engleză se impune la cea mai importantă categorie a premiilor Oscar.

Regizorul Bong Joon Ho a învins nume mari din cinematografie și a luat Oscarul pentru regie. Actrița Jane Fonda, a fost cea care a înmânat trofeul la categoria „cel mai bun film” . „Parasite” a fost cel mai premiat film al galei, câștigând patru trofee: cel mai bun film cel mai bun regizor cel mai bun film străin cel mai bun scenariu original.

În topul filmelor premiate la gala premiilor Oscar 2020 se mai află „1917”, care a câștigat trei Oscaruri, Once Upon a Time in Hollywood – două Oscaruri, Joker – două Oscaruri și Ford vs. Ferrari – două Oscaruri.

Cea mai bună actriță în rol principal este Renee Zellweger pentru rolul din ”Judy”, pelicula biografică dedicată cântăreței Judy Garland. Și ea era considerată favorită la această categorie, câștigând anul acesta și Globul de Aur și premiul Bafta pentru interpretarea sa.