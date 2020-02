Sibiul, promovat la Târgul de Turism din Tel Aviv

⇓ Ascultă știrea ⇓

În perioada 11-12 februarie, Primăria Sibiu va prezenta pentru prima dată Sibiul la Târgul Internațional de Turism din Tel Aviv (Israel), un târg care în anul 2019 a primit aproximativ 27.000 de vizitatori.

„Primăria Sibiu a ales să participe în acest an la târguri de turism și din alte țări decât în cele în care participăm de multe ediții, tocmai pentru că ne dorim să accesăm și alte piețe de pe care putem atrage un număr important de turiști. Târgul de Turism din Israel este o oportunitate pentru Sibiu în contextul în care, în ultimii ani, am observat o creștere a numărului de turiști care sosesc în Sibiu din această țară. În centrul nostru de informare turistică am înregistrat anul trecut peste 2.000 de turiști israelieni”, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

La standul României din Tel Aviv, amenajat pe aproximativ 150 de metri pătrați, va rula filmul de prezentare a destinației turistice Sibiu, iar reprezentantul Primăriei Sibiu va oferi vizitatorilor informații despre evenimentele specifice orașului, obiectivele turistice, cultura și patrimoniul Sibiului, dar și hărți și broșuri de promovare în limba engleză. De asemenea, Sibiul va fi promovat și prin participarea la conferința de presă din cadrul târgului, printr-o prezentare a atracțiilor Sibiului și a potențialului turistic.

Precizăm că în perioada 22-26 ianuarie, destinația turistică Sibiu a fost promovată și la Târgul de Turism de la Madrid, prin intermediul reprezentantului Asociației Județene de Turism Sibiu. Târgul este foarte apreciat de cei care caută oferte de vacanță, anul trecut înregistrând 251.000 de vizitatori. Și la acest târg Sibiul s-a prezentat cu materiale tipărite de promovare. În plus, pentru a atrage voturi pentru Sibiu în competiția European Best Destinations 2020, la stand s-a proiectat și un material video pe această temă și invitația de a vota pentru Sibiu.

Primăria Sibiu se pregătește să participe la următorul eveniment pentru promovarea destinației turistice Sibiu: Târgul de Turism de la Berlin care se va desfășura luna viitoare, între 4 și 8 martie.