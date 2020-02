VIDEO Samsung lansează Galaxy Z Flip alături de noile modele S20 – Prețul e pe măsură

⇓ Ascultă știrea ⇓

A fost zi mare pentru Samsung, cu lansarea la nivel mondial a noului său high-end, din ce în ce mai adaptat la tot felul de opțiuni. După lansarea Galaxy S10 în urmă cu un an, ar fi urmat S11, însă compania coreeană a decis să iasă in 2020 cu trei telefoane mobile performante S20 și un nou telefon pliabil, Galaxy Z Flip, care rezolvă unele dintre lipsurile pe care le-a avut primul Galaxy Fold, prezentat în urmă cu un an și întârziat la lansarea sa, până în urmă cu câteva luni, din cauza problemelor cu ecranul și balamalele sale. Din nou, imaginea sare peste versiunile anterioare cu cifre superlative.

Noua gamă S20 este formată din Galaxy S20 (ecran de 6,2 inci), S20 Plus (6,7 inch) și S20 Ultra (6,9 inci). Specificațiile cresc în aceeași ordine. Toate au o rată de actualizare a ecranului de 120 de hertzi, ceea ce permite o fluidizare spectaculoasă a mișcării, în special cu jocurile video. Deasemenea toate trei au un design care se diferențiază de cele ale modelelor anterioare.

Totul este superlativ în noua gamă Galaxy S20. Ecranul AMOLED respectă standardul de calitate al casei, însoțit de boxe stereo AKG și sunet surround Dolby Atmos. Aspectul fotografic capătă noi niveluri, care ating maximul lor în S20 Ultra: 108 megapixeli ai camerei principale, pe lângă un teleobiectiv de 48 megapixeli și un unghi ultra larg de 12 megapixeli.

De asemenea, se evidențiază un zoom optic x10 și digital până la x100. Ce poate face Galaxy S20 Ultra este impresionant. Atât acest model, cât și celelalte două de mai sus pot înregistra în format 8K (33 de milioane de pixeli) la 30 de imagini pe secundă. Camera frontală este de 40 megapixeli și înregistrează în 4K la 60 de imagini pe secundă. Grupul de camere este completat cu altele de profunzime.

Galaxy S20 și S20 Plus coboară oarecum ștacheta. Camera principală este de 12 megapixeli, iar teleobiectivul de 64 MP, în timp ce unghiul ultra lat este de 12 MP, iar camera frontală are 10 MP. Totuși ambele înregistrează în 8K. Pentru a înțelege cum se îmbunătățesc camerele de telefoane actuale, fotografia trebuie să fie privită dincolo de senzorii lor. Noul Galaxy are cel mai puternic procesor Qualcomm, Snapdragon 655 (în Statele Unite) și echivalentul său pentru piața europeană, Exynos 990. Ca baterie, telefoanele Samsung se dovedesc a fi niște bestii, cu 5.000 mAh în S20 Ultra, 4.500 mAh în S20 Plus și 4.000 mAh în S20.

Eroul lansării noilor modele Samsung: Galaxy Z Flip

Deși noile modele S20 sunt impresionante, prezentarea Samsung a fost marcată, la fel ca acum un an, de prezentarea noului său telefon pliabil, Galaxy Z Flip, care, spre deosebire de Fold, are un concept mai interesant. Este un pătrat de dimensiuni acceptabile pentru buzunar, care atunci când este deschis devine un ecran mare.

Cu 4G de ram cu 128 GB memorie de stocare, S20 va costa 909 de euro în Europa. S20 + (4G și 128 GB) va costa 1.009 de euro. Vor avea versiuni 4G și 5G. Modelul S20 Ultra va fi disponibil doar cu 5G și va costa de la 1.359 la 1.559 euro în funcție de memoria de stocare. Acestea pot fi rezervate, dar nu vor fi disponibile înainte de 9 martie. Galaxy Z Flip va fi pus la vânzare pe 14 februarie la un preț foarte mare: 1.480 de euro.