FOTO: Ați văzut această imprimantă? Un curier din Sibiu a pierdut-o

Florin David, un curier din Sibiu, a pierdut, marți, o imprimantă. Haideți să îl ajutăm pe tânăr să o găsească.

Curierul povestește că a pierdut o imprimantă, însă nu știe exact în ce zonă a orașului. Acesta a refăcut traseul și a căutat-o, însă fără succes. „Am plecat ieri de la sediul Fan Courier și am ajuns până în Turnișor. Acolo mi-am dat seama că nu o am. Am venit pe strada Ștefan cel Mare, am mers pe lângă Aral și am coborât prin fața Academiei Forțelor Terestre. Apoi pe sub blocul plombă, pe lângă centru și la final în Turnișor. Nu știu când și unde am pierdut-o, dar dacă cineva o găsește am rugămintea să mă ajute. Vreau să o recuperez”, spune curierul.

Tânărul spune că a căutat-o în mașină și a refăcut traseul de patru ori, dar nu a găsit-o. Imprimanta pierdută costă mai bine de 1.000 de euro.

În cazul în care o găsiți, sunați la numărul de telefon: 0758 352 190 sau contactați-ne pe adresa redacției.