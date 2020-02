Nu vrei încălzire pe lemne? Alege un șemineu pe gaz!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Multa lume alege astazi un semineu in detrimentul banalei centrale termice. Ambianta pe care un astfel de dispozitiv termic o poate oferi este inegalabila si speciala. Dar, care este cel mai bun semineu? In cele de mai jos iti prezentam semineul pe gaz – un model nu foarte des intalnit, dar care totusi este considerat a fi mai usor de utilizat si la fel de eficient ca si un semineu traditional pe lemne. Am montat multe seminee in Mures si nu numai, in toata Romania!

Semineul pe gaz detine un sistem de incalzire pe baza de gaz conceput pentru a arde gaz natural de la retea sau gpl. Instalarea nu necesita un cos de fum traditional, ci doar un sistem de tuburi coaxiale asemanatoare centralelor termice, ce pot fi montate in afara peretelui cladirii sau pe acoperis. In plus, aparatul nu are nevoie de o sursa de alimentare externa deoarece are propriul sistem de putere.

Pe langa toate aceste specificatii tehnice, un aspect deloc de neglijat este designul unui astfel de semineu. Deschiderea mare si eleganta ofera o priveliste incantatoare asupra arderii flacarilor, ardere special conceputa pentru a oferi o vedere realista, ca intr-un semineu cu lemne reale. Semineul pe gaz este dotat cu telecomanda cu atingere, pentru un control automat al procesului de ardere si reglarea flacarii pe inaltime. Telecomanda are termostat incorporat iar temperatura poate fi programata cu pana la sapte zile in avans.

Avantaje seminee pe gaz natural sau GPL:

– Aspectul modern si elegant, avand deschidere mare

– Rama minimala cu vitrare mare pentru o vedere nedistorsionata asupra focului

– Controlul procesului de ardere prin telecomanda

– Variante de combustibil: gaze naturale de la retea sau GPL

– Telecomanda cu termostat

– Certificate CE

Designul modern si elegant, usurinta de utilizare si caldura pe care o emana fac ca acest produs sa se situeze in gama de top, usor de incadrat in orice spatiu. Bate orice modele de sobe in Mures sau semineu clasic, ori centrala pe lemne!

Pe langa semineele pe gaz de interior, cu aspect asemanator celor traditionale, in oferta noastra se afla si seminee decorative mobile pe gaz, ideale pentru terase, gradini, evenimente in aer liber, restaurante, hoteluri. Acestea functioneaza pe acelasi principiu de ardere, cu posibilitate de control manual sau cu telecomanda. Partea superioara este din sticla, avand astfel un plus de aspect. Pentru a fi mutat cu usurinta acesta este dotat cu roti ce pot fi blocate la nevoie.

Avantaje seminee decorative mobile pe gaz:

– Putere intre 4 – 8.2 kw

– Variante de control manual sau cu telecomanda

– Ofera caldura si lumina in orice loc interior sau exterior

– Design modern si atractiv ce le face sa fie atractia principala

– Usor de mutat datorita rotilor cu posibilitate de blocare

– Functioneaza constant timp de 24 ore cu putere maxima sau 30 ore cu putere redusa

– Flacarile inchise in celula de sticla pentru protectie

– Dotate cu supapa speciala anti-inclinare

– Usor de montat si de curatat

Orice varianta de semineu ai avea nevoie, Pefoc iti ofera toate solutiile! Aici gasesti o gama variata de seminee, pe lemne, gaz sau decorative. Pentru mai multe informatii despre focar, șemineu sau cos fum in mures accesați www.pefoc.ro.