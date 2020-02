Pericol de contaminare la spitalul județean Sibiu – Conducerea acuzată că nu ia măsuri

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pacienții spitalului spun că, medicii și asistenții medicali, folosesc aceeași încălțăminte și în spital și în afara acestuia, existând astfel un risc permanent de contaminare a secțiilor spitalului cu microbi aduși de-afară.

Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, numărul infecţiilor dobândite de pacienţi în spitale aproape s-a dublat în ultimii 12 ani . În plină epidemie de gripă, Ministerul Sănătății a dispus luarea unor măsuri, și la nivelul județului Sibu, care să reducă riscul de îmbolnăvire cu virusul gripal și să împiedice răspândirea temutului Coronavirus.

Conducerea Spitalului Clinic Județean a anunțat că au fost limitate vizitele în spital și că se întreprind zilnic acțiuni de sterilizare și igienizare. Pacienții nu sunt însă de aceeași părere și spun că lucrurile stau cu totul altfel.

„Vă aduc în atenție un aspect destul de grav care există în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Este vorba despre dezinteresul managementului unității cu privire la riscurile de contaminare la care se expune atât personalul instituției dar mai ales pacienții care sunt tratați în cadrul spitalului. Există niște protocoale de igienizare care se aplică mai mult sau mai puțin, însă, sunt inutile deoarece 99% din personalul medical, în timpul servicului, folosește aceeași încăltăminte, atât în curtea spitalului, cât și pe secții, saloane și săli de tratament. Acest fapt anulează orice încercare de sterilizare, igienizare, prevenire contaminări”, ne-a scris pe adresa redacției un sibian care a dorit să rămână anonim.

O angajată a spitalului confirmă faptul că personalul medical folosește încălțămintea spitalului și atunci când iese afară.

„Nu ne schimbăm papucii când ieșim afară, deși așa ar trebui. Toți avem saboții de spital pe care îi luam la intrarea în tură și îi lăsăm la vestiar la ieșire din tură. Dar nu se îmbolnăvesc oamenii pentru că nu ne schimbăm noi papucii. Sunt destule măsuri care se iau și bolnavii nu au de suferit din cauza asta”, ne-a spus M.S. la ieșire din tură.

O soluție ar putea fi covorașele antibacteriene, așezate pe toate căile de acces.

„Pentru a arăta un minim interes asupra sănătății cetățenilor tratați în această unitate, ar trebui interzisă și sancționată folosirea acelorași încălțări în afara secției, respectiv instalarea în toate căile de acces pe secții de covorașe antibacteriene, nu doar în 2-3 locuri, evitând astfel și contaminarea încrucișată secundară. Este imperios necesară, luarea de măsuri în acest sens, mai ales unde există un risc ridicat de infecție, fie pentru că se efectuează proceduri de risc, fie se găsesc pacienți imunocompromiși, evitând în principal diseminarea microorganismelor”, încheie sibianul care ne-a scris la redacție.

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere și din partea conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență.

„Probleme întâmpinăm la deplasarea personalului medical pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu dinspre și înspre pavilioanele exterioare, nelegate între ele prin pasarele ci doar prin aleile de acces din curtea spitalului. În aceste cazuri personalul este instruit să utilizeze altă încălțăminte decât cea de secție sau botoșei de unică utilizare pentru protejarea încălțămintei de spital. În situația în care aceste lucruri nu sunt respectate, personalul riscă sancțiuni disciplinare. Se are în vedere, pe viitor, montarea de covorașe antibacteriene în cadrul mai multor secții ale spitalului, astfel încât să fie eliminați factorii de risc. Precizăm că rata infecțiilor asociate asistenței medicale, a fost, în 2019 de 1,15%”, transmite Cornel Benchea, managerul SCJU Sibiu.

Acesta susține că protocoalele sunt respectate și că se fac eforturi pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, atât pentru pacienți cât și pentru personalul instituției.

„În acest sens, există protocoale în ceea ce privește echipamentele medicale obligatorii, respectiv igienizarea spațiilor. Deplasarea personalului medical este adaptată specificului instituției, SCJU Sibiu fiind un spital pavilionar, fapt care generează riscuri suplimentare. În sectoarele protejate (bloc nașteri, blocuri operatorii) există încălțăminte special destinată sălii (în filtrul blocului operator), personalul care intră in săli având obligația de a-și schimba încălțămintea din secție cu cea din aceste blocuri. În secțiile ATI, la intrare există echipament de protecție, inclusiv botoșei de unică utilizare, destinați atât vizitatorilor, cât și pentru personalul propriu al SCJUS aparținând altor secții. Pentru celelalte secții ale spitalului este obligatorie schimbarea în ținuta completă, inclusiv încălțăminte de spital la intrarea în tură, în vestiarele secțiilor. În general, personalul se deplasează între secțiile din pavilioanele chirurgical, medical, fizioterapie, bloc materno-infantil utilizând pasarelele de legătură. Pentru asigurarea condițiilor de curățenie, SCJU Sibiu a renovat recent tunelul de acces dintre secțiile menționate. În interiorul secțiilor de spitalizare, a laboratoarelor si serviciilor spitalului, întreținerea pavimentelor se face respectând procedura SCJU Sibiu, care prevede curățarea pavimentelor de 2 ori pe zi și dezinfecția lor o dată pe zi iar în secțiile de risc curățarea pavimentelor de 2 ori pe zi și dezinfecția de 2 ori pe zi. În plus, în sectoarele protejate, cum sunt blocurile operatorii, ATI etc. , în zonele de acces se utilizează covorașe antibacteriene pe pavimente. Pentru cazul contaminării accidentale a pavimentelor cu produse biologice există o procedură separată care prevede ca prim pas izolarea zonei afectate și turnarea soluției dezinfectante pe zona respectiva, urmata de curățarea zonei”, a explicat pe larg managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.