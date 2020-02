VIDEO: Directorul Casei de Cultură din Sibiu – „Aveam birouri în parcare, în containere”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, Ovidiu Dragoman, a povestit, în cadrul emisiunii „Interviuri pe Față”, realizată în incinta noului sediu al instituției, despre cum au reușit să facă treabă bună, în ciuda faptului că, ani buni de zile, angajații instituției nu au avut un sediu propriu, multe dintre birouri aflându-se afară, în parcare, în containere.

Până la începutul anului 2019, Casa de Cultură din Sibiu nu a avut un sediu propriu. Ovidiu Dragoman spune că funcționau inclusiv în parcare, în containere.

„Era absolut necesar un sediu. În ultimii ani, funcționam inclusiv în parcare, afară, în containere. Aveam birouri în containere. Suntem Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, așa ne numit ca instituție însă, din păcate, niciodată nu am avut un sediu care să acopere titulatura instituției, respectiv un sediu propriu, o sală proprie de spectacol. Am avut un sediu administrativ impropriu mulți ani de zile. Un sediu din care am reușit totuși să gestionăm agenda în 2007 și în toți ceilalți ani culturali ai Sibiului. Am reușit lucrul acesta pentru că suntem un colectiv cald, apropiat, oamenii fac ce fac în primul rând de plăcere. Salariile nu au fost niciodată motivante, iar din punctul acesta de vedere îi apreciez pentru că sunt tineri alături de mine, și știm că tinerii câteodată au nevoi financiare mai mari decât o familie așezată și totuși rămân și au rămas atâția ani alături de mine. Așadar, era absolut necesar acest sediu. Am început demersurile de prin 2014, am reușit să ne mutăm în 2019, cam acum un an de zile. Este structurat ca și sediu pentru Teatrul de Balet Sibiu. Aici trebuie să menționez că Teatrul de Balet Sibiu nu este o instituție de sine stătătoare, este un departament al Casei de Cultură, însă e tratat ca atare, oriunde în lume și în țară”, a declarant Ovidiu Dragoman, directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu.