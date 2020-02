VIDEO: Teatrul de Balet Sibiu, unic în România – „Am fost un exemplu pentru centrele de balet din țară”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Teatrul de Balet din Sibiu este unic în România. Nu există altă instituție de balet de sine stătătoare la noi. Fiind primul teatru care a angajat dansatori din străinătate, acesta este un exemplu pentru celelalte centre din țară.

Ovidiu Dragoman, directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, a declarat, în cadrul emisiunii „Interviuri pe Față”, că Teatrul de Balet a fost un exemplu pentru restul centrelor de acest gen din țară.

„Am încercat să fiu un inovator. La fel am făcut și cu Teatrul de Balet Sibiu. Nu am aplicat nicio formulă consacrată, ca să spun așa. Am aplicat o formulă proprie. Am fost primul teatru internațional din România și suntem în continuare. Am fost primul teatru care a angajat dansatori străini. Am fost un exemplu pentru celelalte centre de balet din țară, la momentul acesta sunt destul de mulți balerini străini în România.

Mulți mă întreabă de ce pleacă balerinii români în afara granițelor. Sunt și balerini români care rămân în țară, însă eu cred că din motive materiale se duc foarte mulți în străinătate, iar cei care vin în România, la Teatrul de Balet Sibiu, vin în primul rând pentru oportunitățile artistice pe care le oferim. Faptul că eu întotdeauna mi-am ales dansatori de pe băncile școlilor… Aleg balerini tineri pe care îi formez. Acest melanj și faptul că ei vin din toate colțurile lumii, de pe toate meridianele, vorbind limbi diferite, înțelegându-se în engleză, unii mai greu, învață engleza aici, fiind nevoiți. Melanjul acesta creează o emulație artistică deosebită. Lucru foarte important pentru noi, dar și pentru viitorul lor în carieră. O politică a noastră este să nu îi ținem mai mult de trei ani în companie, astfel că în fiecare an reînnoim personalul – 15, 12, 18, de la an la an diferă”, spune Dragoman.

În prezent, la TBS, sunt 38 de dansatori. Ovidiu Dragoman spune că maximul de care este nevoie este 40. A ales să lucreze doar cu atâția balerini deoarece vrea ca toți să muncească, nimeni să nu rămână pe dinafară.

„Avem 38 de dansatori, numărul maxim de care avem nevoie este de 40. Nu e nevoie de mai mult, nu suntem teatru national. În teatrele nationale de exemplu sunt foarte mulți balerini care nu dansează, însă au un post fix și un salariu care curge până la pensie. Eu n-am nevoie de mai mult de 40 de dansatori, pentru că aceștia 40 toți muncesc. Niciunul nu stă degeaba și eu n-am nevoie de oameni care să stea degeaba”, a spus Ovidiu Dragoman.