FC Hermannstadt meci greu cu Astra – „Trebuie să ne revanșăm în fața suporterilor noștri”

F.C.Hermannstadt vs Astra Giurgiu este meciul care închide etapa cu numărul 25 din Liga I. Ambele echipe vin după două înfrângeri suferite în runda precedentă.

Gazdele au pierdut cu scorul de 2-1 la Botoșani, în timp ce oaspeții au fost învinși cu același scor pe teren propriu de Chindia Târgoviște. De asemenea, în tur sibienii au obținut un punct pe terenul giurgiuvenilor, după o remiză alba, 0-0.

Pentru această confruntare, Vasile Miriuță, antrenorul principal al FCH, nu îi are la dispoziție pe mijlocașul David Caiado și pe fundașii Biel Company și Daniel Tătar, indisponibili în urma unor accidentări mai vechi.

,,Luni seara avem un meci extrem de greu. Întâlnim o echipă care este în play off. Astra are jucători buni și un antrenor care a făcut treabă bună acolo. Noi am pierdut niște puncte în ultimele două partide. Trebuie să ne revanșăm în fața suporterilor noștri. Trebuie să jucăm bine spre foarte bine cu Astra Giurgiu. A revenit acum și Ousmane Viera, care a fost ușor accidentat și nu a jucat cu Botoșani. Practic, în afară de cei care lipsesc de mai mult timp nu avem alte lipsuri. E important să câștigăm meciul cu Astra Giurgiu. Suporterii noștri sunt speciali și au dreptate să ne apostrofeze, dar trebuie să ne fie alături! Echipa are nevoie de suporteri! Fără aportul lor ne va fi foarte greu.”, a declarat Vasile Miriuță, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt

,,Având în vedere că jucăm acasă, trebuie să facem un meci bun. Avem nevoie de cele trei puncte puse în joc. Trebuie să eliminăm greșelile pe care le-am făcut în apărare. De aceea am și lucrat pe această linie și sperăm ca în meciurile următoare să fie mai bine. Personal, mă bucur că sunt aici. Mister și băieții m-au primit foarte bine și țin să le mulțumesc pe această cale! Așteptăm suporterii să ne fie alături la următorul meci și să putem să-i răsplătim cu trei puncte!”, a declarat Alin Dobrosavlevici, fundaș central A.F.C.Hermannstadt

Înainte de startul acestei etape, A.F.C. Hermannstadt ocupă locul 10 în clasament cu 24 de puncte, în timp ce Astra Giurgiu se află pe locul 4, cu 40 pct, după 24 de etape. Partida va avea loc luni, 17 februarie, începând cu ora 20:00, pe Stadionul Municipal Sibiu. Biletele s-au pus deja în vânzare pe siteul bilete.ro, iar cei interesați le vor putea achiziționa și de la casele de bilete de lângă Stadion duminică – 16.02.2020, între orele 10 și 16 și luni, 17.02.2020, între orele 15 și 21.