O adolescentă din Sibiu prezintă moda la New York – A uimit cu frumusețea ei

⇓ Ascultă știrea ⇓

O tânără din Sibiu, în vârstă de 14 ani, a uimit peste hotare cu frumusețea ei. A participat, în anul 2016, la concursul „Little Miss World Universe”, iar acum prezintă hainele caselor de modă la „New York Fashion Week”.

Puștoaica se numește Bianca Drăghiciu, are 14 ani și este originară din Sibiu. Potrivit click.ro, ea a defilat îmbrăcată în hainele designerilor de renume din America, la „New York Fashion Week”, în perioada 3 – 12 februarie. Fratele ei, Eric, în vârstă de 8 ani, a însoțit-o pe podium.

Bianca a ajuns în SUA cu Școala de modeling „Cleopatra Popescu”, unde este elevă de la 7 ani.

Puştoaica a urcat pe podium de trei ori, în trei zile diferite şi a îmbrăcat ţinute de la „Strada Boutique România”, „Bebe’s and Lisa’s” şi „Krissy King”. Succesul Biancăi Drăghiciu a început în 2016, când, la 11 ani, a cucerit cu frumuseţea ei juriul „Little Miss World Universe”, în Bodrum, Turcia. A câştigat atunci premiile „Supermodel of the World” şi „Best of the Best”. În aceeaşi competiţie, micuţul Eric a fost desemnat „Cel mai frumos băieţel din România”.

Sursa: click.ro