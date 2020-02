Cei trei pași pentru aprinderea unui trabuc

⇓ Ascultă știrea ⇓

Fumarea unui trabuc este de cele mai multe ori un moment special, iar aprinderea acestuia reprezinta un ritual in sine. Dupa ce ti-ai ales trabucul cu aroma, taria si toate caracteristicile care sunt pe gustul tau, va trebui sa indeplinesti cativa pasi specifici pentru aprinderea corecta a acestuia. Sa vedem impreuna care sunt acestia.

Care sunt pasii pentru aprinderea corecta de trabucuri?

Orice fumator de trabucuri cu ceva ani de experienta stie ca un trabuc nu se aprinde ca o tigara normala sau ca o lumanare. Vei observa ca dureaza ceva mai mult pana cand dezvolti o oarecare dexteritate in “proceduri”. La inceput, cel mai probabil vei face si ceva greseli, asa ca inarmeaza-te cu rabdare si nu lasa micile imperfectiuni sa iti strice placerea de a fuma un trabuc.

Poate te intrebi totusi de ce este atat de importanta intreaga procedura de aprindere de trabucuri. Ideea este ca un trabuc aprins corect va implica de fapt aprinderea tuturor componentelor sale (wrapper-ul – invelisul trabucului, binder-ul – intaritura si filler-ul – umplutura trabucului) in mod egal, ceea ce va conduce la raspandirea aromelor in ordinea in care creatorul sau a intentionat.

Procedura poate parea usor intimidanta in prima faza dar nu iti face griji, dupa cateva repetari iti vei intra in mana si va deveni tot mai simplu.

Inainte de toate insa, va trebui sa tii trabucul in mana cateva minute pentru a ajunge la temperatura corpului. Dupa acest pas, va trebui fie sa tai capatul trabucului cu un cutter pentru ca aerul sa poata circula prin el, fie sa il perforezi cu un instrument specific denumit “puncher” (procedura care este ceva mai usoara neexistand riscul de a strica invelisul extrem de fin al trabucului).

Taierea corecta presupune sa ai grija ca lama sa fie pozitionata exact pe curbura de la capatul trabucului, altfel invelisul se poate desface si trabucul practic va fi complet deteriorat.

Multe persoane pasionate de trabucuri recomanda chiar inmuierea usoara intre buze a capatului care se taie. Este relativ practic dar pasul acesta ramane la latitudinea ta.

Si acum sa trecem la pasii efectivi de taiere de trabucuri:

Oricat de amuzanta ar fi paralela, aprinderea unui trabuc este similara cu “rumenirea” unei bezele deasupra unui foc de tabara – aseaza trabucul deasupra si in apropierea flacarii, insa nu le lasa pe cele doua sa intre in contact direct. Arderea trabucului cu flacara directa il va incinge prea mult. Insa daca totusi accidental atingi trabucul cu flacara brichetei sau chibritului, nu iti face griji, inca nu este totul pierdut. Indeparteaza-l cu calm si ai salvat situatia. La fel ca si in cazul bezelelor, va trebui sa rotesti trabucul pentru ca toate partile varfului sau sa fie incalzite in mod egal, pana cand se formeaza un inel luminos si marginile s-au innegrit usor. In acest moment poti lua primul fum din trabuc si daca observi ca nu se aprinde in mod egal, mai apropie-l usor de flacara cu care l-ai aprins. Poti cu grija sa sufli in jarul creat pentru netezirea suprafetei de cenusa.

Un lucru de care trebuie sa tii intotdeauna cont este sa eviti aprinderea trabucurilor cu o sursa de foc ce va altera esenta trabucului. Din acest motiv, noi recomandam folosirea unei brichete S.T. Dupont (o pereche emblematica de trabucuri si brichete cu gaz butan) sau a unui chibrit cu topitura de sulf. Acestea nu vor altera aromele specifice de trabucuri si nici nu vor adauga un gust strain.

In cazul in care mai ai nevoie de sfaturi si consultanta pentru alegerea de trabucuri sau selectarea unei brichete S.T. Dupont, poti oricand sa te adresezi consultantilor din magazinele El Unico.