FOTO – Premiu internaţional pentru un băieţel operat din Turnu Roşu

Patric Kolosvari este un băieţel din Turnu Roşu, operat pe inimă la Sibiu, în 2019, care acum este bine, potrivit preşedintelui Fundaţiei Polisano, Cătălina Costache. Acest copil a fost fotografiat de Adrian Câtu, iar această poză a câștigat un Premiu de Excelență la categoria Portret, la a 77-a ediție a competiției de fotojurnalism POYi.

Patric – băieţelul care a învins boala, din Turnu Roşu

Adrian Câtu a obținut acest premiu pentru fotografia “Patric”, realizată în iunie 2019 și reprezentând un băiat care a suferit o intervenție de corectare a unei malformații cardiace congenitale, potrivit unui comunicat de presă, remis presei centrale. “Sunt diagnosticate aproximativ 1200 noi asemenea cazuri pe an la copii, și abia ajung să fie operate în jur de 500, pentru că există prea puțini chirurgi specializați pe așa ceva. Am fost impresionat de curajul lui Patric și al celorlați copii pe care i-am cunoscut, ca și de munca fundației Polisano din Sibiu care a reușit să aducă echipe medicale din Europa care deopotrivă operează asemenea cazuri și formează chirurgii locali – și am vrut să atrag atenția asupra acestui subiect”, spune Adrian Câtu, cel care a realizat fotografia câştigătoare.