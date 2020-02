PLUS Sibiu și-a desemnat candidatul pentru Primărie

⇓ Ascultă știrea ⇓

PLUS Sibiu și-a desemnat echipa de candidați pentru Primăria Sibiu. Prin voturile membrilor și în urma evaluării interne, am ales candidatul nostru pentru funcția de primar al Municipiului Sibiu precum și candidații pentru Consiliul Local.

Raul Andrei Apostoiu are 55 de ani, este de profesie inginer și are o experiență antreprenorială de peste 20 de ani, administrând o companie de succes din domeniul IT. Este candidatul desemnat de PLUS și va concura pentru a fi ales Primar al municipiului Sibiu.

Candidații pentru funcția de consilier în Consiliul Local Sibiu sunt:

Ioan Plesciuc

Diana Manta

Andreea Ionela Mihaiu

Alin Ioan Troancă

Pia Ute Prade

Florinel Cocoș

Dorin Lala

Ovidiu Balaban

Mihai Remus Trâmbitaș

Propunerile noastre pentru Consiliul Local sunt oameni noi în politică, dar a căror implicare, competență și experiență profesională îi recomandă pentru a face parte din echipa de consilieri implicată în administrarea orașului în următorii patru ani. De la antreprenori, ingineri, oameni cu experiență în vânzări sau în coordonarea diferitelor proiecte, PLUS propune o echipă energică, formată din oameni diferiți, care și-au construit cariere solide în afara politicii, dar care au înțeles că soluția nu e să aștepte să se schimbe ceva în administrația locală sau centrală, ci să fie ei parte a schimbării.

“Împreună cu echipa de candidați pentru consiliul local, vom fi în mijlocul vostru, al sibienilor, pentru ca împreună să identificăm principalele probleme ale comunității. Cunoscând problemele reale, vom propune alegătorilor un set de obiective clare și realizabile în următorii ani de activitate la Primăria Sibiu. Doresc să atragem și să angrenăm comunitățile profesionale, ONG-urile, precum și antreprenoriatul sibian într-o echipă de experți competentă și performantă, care să ofere soluții concrete la marile probleme ale Sibiului. Pentru că orice proiect serios pentru dezvoltarea unui oraș începe și se termină cu oamenii,“ susține Raul Andrei Apostoiu, candidatul desemnat de PLUS pentru funcția de Primar al municipiului Sibiu.

După finalizarea negocierilor cu partenerii de la USR Sibiu, Alianța USR PLUS va prezenta lista comună de candidați pentru alegerile locale din acest an.