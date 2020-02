FOTO De pe podiumul din New York, înapoi la școală – Cea mai frumoasă fată din Sibiu se pregătește pentru Capacitate

⇓ Ascultă știrea ⇓

Adolescenta de 14 ani, din Sibiu, care a uimit și la New York cu frumusețea ei, s-a întors acasă. Timp de zece zile, Bianca Draghiciu a participat la „New York Fashion Week”, unde a defilat îmbrăcată în hainele unor renumiți designeri din America.

Bianca Draghiciu este elevă în clasa a VIII – a la Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Sibiu. Anul acesta va susține examenul de capacitate, astfel că, s-a asigurat că va recupera toată materia pierdută cât timp a fost plecată peste hotare pentru prezentări de modă. Reporterul Ora de Sibiu a întrebat-o pe mama Biancăi cum se împacă școala cu modellingul, mai ales într-un an școlar care se va încheia cu un examen important.

„Școala cu modellingul se împacă foarte bine datorită doamnei diriginte , profesorilor și colegilor care au fost mereu alături de Bianca și au fost mandri de ea. Colegele de clasă au mereu grijă să ajungă la ea toate lecțiile predate, în cel mai scurt timp , atunci când este plecată”, ne-a asigurat Adela Draghiciu.

Bianca visează la o carieră în televiziune și încă nu s-a hotărât la ce liceu va merge. Și-ar dori să își poată continua cariera în modelling și să poată învăța în același timp. Ascensiunea ei a început în anul 2016, când a participat la concursul „Little Miss World Universe”, în Turcia. A câştigat atunci premiile „Supermodel of the World” şi „Best of the Best”. În aceeaşi competiţie, fratele ei mai mic, Eric, a fost desemnat „Cel mai frumos băieţel din România”. Acesta, acum în vârstă de 8 ani, a însoțit-o pe sora sa și la New York Fashion Week. Împreună au făcut senzație pe podium.

Bianca a ajuns în SUA cu Școala de modeling „Cleopatra Popescu”, unde este elevă de la 7 ani. A urcat pe podium de trei ori, în trei zile diferite şi a îmbrăcat ţinute de la „Strada Boutique România”, „Bebe’s and Lisa’s” şi „Krissy King”. În septembrie, după ce va susține examenul de Capacitate, se va întoarce la New York pentru o nouă prezentare.

Bianca și Eric Draghiciu au parte de toată susținerea părinților. Mama, Adela Draghiciu, este extrem de mândră de realizările celor doi copii ai săi și spune că îi va susține necondiționat.

„Este și multă munca în spate, dar rezultatele sunt ca o încununare a tuturor eforturilor depuse. Este ceva senzațional. Copiii ne-au oferit cele mai mari satisfacții din viață”, a ținut să precizeze, Adela Drăghiciu.