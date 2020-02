FOTO: George a fugit de acasă din Rășinari – Mama lui e disperată: „A consumat etnobotanice”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Polițiștii sibieni caută un adolescent în vârstă de 17 ani, din Rășinari, care a fugit de acasă în urmă cu trei zile. Mama băiatului este extrem de îngrijorată și le cere ajutorul sibienilor.

Mama lui George este disperată de când fiul ei a fugit de acasă. Nu mai știe nimic de el de trei zile și nu știe cum să îl contacteze. Sibianca spune că îi este teamă să nu fi pățit ceva, fiindcă atunci când a plecat era sub influența unor substanțe psihoactive. „Băiatul a consumat etnobotanice când a plecat. Consuma de mai de mult, iar eu am vrut să mă mut la Sibiu din Rășinari să îl ajut. Am încercat să îi urmăresc activitatea… Dar tot consuma. Era ca un zombie. Dacă îl găsește poliția să îl ducă la dezintoxicare. Poate îl găsește cineva, poate îl vede cineva, să nu fie căzut pe stradă. Anunțați poliția dacă îl vedeți”, a declarat Adelina Selevărdeanu, mama tânărului dispărut, pentru Ora de Sibiu.

Femeia a anunțat Poliția în data de 17 februarie. „La data de 17 februarie a.c., prin S.N.U.A.U. 112, mama unui adolescent în vârstă de 17 ani a sesizat Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu cu privire la faptul că, la data de 15 februarie a.c., fiul său, SELEVĂRDEANU GEORGE RĂZVAN, în vârstă de 17 ani, domiciliat în localitatea Rășinari, a plecat de pe raza comunei într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni la domiciliu”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Semnalmente: înălțime 1,70 – 1,75 m, greutate 65 kg, păr scurt, fir drept, de culoare blond, ochi verzi.

Obiecte vestimentare: pantaloni blue – jeans de culoare albastru deschis, hanorac din material textil de culoare gri, geacă de culoare neagră din piele, pantofi sport din pânză de culoare neagră.

Semne particulare: un tatuaj pe antebrațul stâng sub forma unui cap de leu; un tatuaj pe piept sub forma unei coroane; un tatuaj pe antebrațul drept, format din mai multe cuvinte; un tatuaj pe unul din membrele inferioare, respectiv pe gambă (fără a se cunoaste care anume), format din trei steluțe. Prezintă o cicatrice în zona capului, între sprâncene.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la acest minor sunt rugate să apeleze 112 sau să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție.