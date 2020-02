Rolul si importanta unui cos de fum atunci cand construiesti un semineu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Semineele sunt o placere pentru ochii oricui. Sunt si utile in incalzirea locuintei! Dar, atunci cand planuiti sa construiti un semineu pe lemne, nu trebuie sa uitati care sunt aspectele obligatorii care trebuie luate in calcul. Cosul de fum este una din principalele necesitati in construirea unui semineu.

De ce sa tineti cont atunci cand alegeti si construiti cosul de fum pentru semineu?

In primul rand, la construirea semineului trebuie sa stiti ca focarul ales are diametrul evacuarii aproximativ de la Ø 120 in sus. In functie de puterea lui, diametrul evacuarii poate creste pana la Ø 250; asta inseamna ca si diametrul interior al cosului de fum trebuie sa fie de cel putin aceasi dimensiune. Un cos de fum subdimensionat inseamna ineficienta, chiar lipsa unei functionari adecvate a semineului. Un exemplu ineficient este cosul de fum cu diametrul interior Ø 150 care este racordat la focarul semineului cu diametrul Ø 200. Bineinteles ca fumul va iesi in casa, iar toata bucuria utillizarii lui se va transforma in disconfort.

Pe de alta parte, in situatia contrara, in care cosul de fum este supradimensionat, lemnele vor fi irosite repede si in zadar. Cosul de fum ii asigura semineului o eficienta extrem de buna, in timp ce caldura se pierde pe cosul de fum, pentru ca lemnele ard prea repede.

Mai mult – pe langa faptul ca un cos de fum profesional va asigura cresterea eficientei semineului, cel mai mare avantaj pe care vi-l da acesta este garantia calitatii si ofera siguranta casei dumneavoastra. Un cos de fum Hoch sau Schiedel, spre exemplu va ofera garantie 30 de ani si rezista la multe autoaprinderi. Plewa si Hart Keramik, de asemenea, producatori de cosuri de calitate, ofera garantia calitatii in timp.

Avantajele unui cos de fum ceramic profesional:

– Potrivit pentru a fi cuplat la surse de caldura ce folosesc combustibil lichid, solid sau gazos, precum seminee, sobe pe lemne, cazane de mare putere, instalatii termice industriale

– Rezista la temperaturi ridicate si socuri termice, fiind extrem de sigur in utilizare pentru ca tu si familia ta sa puteti dormi linistiti

– Asigura o evacuare eficienta a gazelor arse si a fumului, determinand functionarea la randament maxim a surselor de caldura

– Rezista foarte bine la condens acid si umiditate excesiva

– Se monteaza rapid deoarece este format din elemente prefabricate, in interiorul sau exteriorul locuintelor

– Datorita functionarii la tiraj optim, determina un consum redus de combustibil si mai multa economie

– Cosul de fum profesional cu tubulatura ceramica reprezinta o investitie pe viata, avand garantie timp de 30 de ani

Asadar, nu uitati! Inainte sa va construiti semineul, asigurati-va ca luati in calcul importanta cosului de fum, care, de multe ori, este mai importanta decat semineul in sine.