HAOS LA JUDEȚEAN – Pacientă pierdută între secții – Fiica ei a plâns la poartă o noapte și-o zi

O sibiancă de 65 de ani a fost căutată de rude timp de 24 de ore după ce a ajuns cu Ambulanța la Spitalul Județean. Medicii de la Urgență au transferat-o pe Secția Medicală II, deși femeia avea probleme cardiace grave. Conducerea spitalului se apără: „Nu mai avem paturi libere!”

Floarea Marinuc a ajuns la spital după ce a acuzat dureri în piept, femeia fiind cunoscută cu probleme cardiace grave. Marți, în jurul prânzului, a fost preluată de medicul de gardă de la UPU. Rudele femeii au așteptat vești de la medici ore în șir, însă nimeni nu a mai ieșit să le dea informații despre starea pacientei.

După ce a așteptat 23 de ore în sala de așteptare, fiica sa, ne-a cerut ajutorul.

„Vă rog să mă ajutați! N-o mai găsesc pe mama de ieri (n.r. marți) de la ora 12:00. A intrat la Urgență și nimeni nu vrea să ne spună nimic. Are telefonul la ea, am sunat-o dar nu răspunde, probabil nu poate. Un medic pe care l-am întrebat a zis că n-are voie să-mi spună nimic din cauza protecției datelor personale”, a fost apelul trimis de Adriana Marinuc, fiica pacientei.

Reporterul Ora de Sibiu l-a contactat pe directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Cornel Benchea care a aflat că bolnava fusese dusă pe Secția Medicală II, din cauză că nu mai erau paturi libere pe Secția de Cardiologie.

„Medicii au luat decizia de a o transfera pe bolnavă în Secția Medicală II, până se eliberează un pat în Secția de Cardiologie. Nu e nimic neobișnuit să transferăm pacienți pe alte secții. Avem în total 65 de locuri. Mai ales iarna și în această perioadă, la Cardiologie vin foarte mulți pacienți. Voi discuta cu medicii care au fost de gardă în acest interval și voi vedea de ce aparținătorii bolnavei nu au fost informați despre locul în care se află aceasta și, dacă este nevoie, voi lua măsuri”, a spus pentru Ora de Sibiu, directorul SCJU Sibiu, Cornel Benchea.

Floarea Marinuc le-a povestit rudelor că nu a primit nici un fel de tratament în ultimele 23 de ore. A fost doar asistată respirator cu o mască de oxigen.

Fiica pacientei a depus o reclamație la registratura spitalului și este hotărâtă să afle adevărul. Mai ales că, săptămâna trecută, susține că mama sa ar fi primit, tot la spitalul județean, rețeta unui alt pacient.

„Am avut noroc cu farmacista. Mama primise două rețete și una dintre ele era corectă, cu numele ei pe ea. Noi nu ne-am uitat pe cealaltă. Ne-am dus la farmacie și am cerut să ne elibereze medicamentele. Doamna de acolo ne-a spus că rețeta nu e bună, că nu e pe numele mamei. M-am albit. Dacă nu observa farmacista? Dacă îi dădeam mamei tratamentul unui alt bolnav? Cine ar fi răspuns pentru viața ei?”, ne-a relatat printre lacrimi Adriana Marinuc.