Lucian Bode promite să rezolve „pentru totdeauna” problemele care întârzie realizarea autostrăzii Sibiu-Piteşti

Voi lămuri astăzi, sper pentru totdeauna, ce-i cu gândacul, ce-i cu plopul, cu peştii şi cu alte lucruri care stau în calea realizării acestor obiective de infrastructură, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, la audierile din comisiile de specialitate reunite, din Parlament.

În debutul audierilor, ministrul propus a anunţat că a venit cu un raport la zi în ceea ce priveşte politicile publice care vizează infrastructura de transport şi comunicaţii din România.

„La trei luni de la preluarea mandatului, am deblocat proiectele majore de infrastructură prin modificarea legislaţiei privind parteneriatul public-privat. Autostrada Ploieşti – Braşov şi autostrada Tg. Neamţ -Iaşi – Ungheni vor fi implementate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, procedurile urmând să fie demarate. Şi o să explic de ce acel PPP nu putea fi implementat niciodată. Am semnat ordinele pentru începerea lucrărilor pe întreg tronsonul 2 al drumului expres Craiova- Piteşti, aproximativ 40 de km, în care sunt cuprinse şi Variantele Ocolitoare ale localităţilor Balş şi Slatina, obiectiv atins în programul de guvernare. Am iniţiat demersurile pentru asigurarea finanţării europene pentru autostrada Sibiu-Piteşti şi pentru clarificarea observaţiilor Comisiei Europene pe componenta de mediu. Voi lămuri astăzi, sper pentru totdeauna, ce-i cu gândacul, ce-i cu plopul, cu peştii şi cu alte lucruri care stau în calea realizării acestor obiective”, a spus Bode.

Potrivit acestuia, au fost eliminate barierele birocratice pentru realizarea legăturii feroviare Gara de Nord – Aeroportul Otopeni, fiind semnată autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de construire faza a doua.

De asemenea, a fost emisă autorizaţia de construire pentru reabilitarea şi modernizarea aeroportului internaţional Bucureşti-Băneasa, ultimele două fiind condiţii asumate de România pentru EURO 2020.

„Au fost demarate procedurile pentru eficientizarea companiilor TAROM şi CFR Marfă şi sper să am azi ocazia să explic ce se va întâmpla cu cele două companii importante din portofoliul ministerului. PNL, cu aliaţii săi, a luat decizia de a susţine realizarea tuturor formalităţilor constituţionale pentru constituirea condiţiilor de realizare a alegerilor parlamentare anticipate. Cu toate acestea, găsesc potrivit acest moment pentru a veni în faţa dumneavoastră cu un raport la zi în ceea ce priveşte politicile publice care vizează infrastructura de transport şi comunicaţii din România”, a adăugat acesta.

Miercuri este ultima zi în care miniştrii propuşi pentru a face parte din Guvernul Orban II sunt audiaţi în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.

Potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru funcţia de ministru este audiat, în şedinţă comună, de comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru.

În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat. Pe 24 februarie este programat, în plenul Parlamentului, votul de învestitură a noului Cabinet. Guvernul Orban I a fost demis, în data de 5 februarie, printr-o moţiune de cenzură depusă de PSD.