Reacția Spitalului Județean – „Haosul” salvează zilnic vieți la Sibiu

În urma apariției în cadrul publicației „Ora de Sibiu” a articolului „HAOS LA JUDEȚEAN – Pacientă pierdută între secții – Fiica ei a plâns la poartă o noapte și-o zi”, conducerea Spitalului Clinic Județean a solicitat publicarea unui drept la replică, pe care îl redăm integral.

„Pentru informarea corectă și completă a opiniei publice, dorim să precizăm, că acest drept la replică a fost solicitat din respect pentru pacienții SCJU Sibiu si pentru că aceștia merită sa fie informați despre activitatea pe care personalul medical o întreprinde zi de zi si noapte de noapte, cu scopul salvării de vieți omenești.

Consideram că încă din titlu, articolul la care facem referire vizează senzaționalul si caută cu orice preț sa duca in derizoriu activitatea Spitalului Județean din Sibiu, care deservește zilnic doar in Unitatea de Primiri Urgente peste 200 de pacienți, iar generalizarea pe care o faceți fiind complet nejustificată. Menționăm din start că nu există nici o reclamație înregistrată din partea familiei acestei paciente la secretariatul unității.

În lumina cercetărilor efectuate, pacienta a primit serviciile medicale corespunzătoare. Și, pentru că oamenii trebuie să cunoască realitatea, vă redăm cum s-a desfășurat actul medical.

Pacienta a fost adusă cu ambulanța, în data de 18 februarie, fiind înregistrată la UPU Sibiu, la ora 12.53 și investigată clinic și paraclinic de către medicul de urgență și de către medicul specialitatea cardiologie, conform protocoalelor medicale specifice urgențelor cardiologice. Bolnava, fiind cunoscută cu patologie cardiovasculară cu prezentări și internări frecvente în secțiile de cardiologie. Aceasta a fost recunoscută de către medicul de gardă specialitatea cardiologie aflat în UPU. Pacienta a fost stabilizată de catre urgentist, internist și cardiolog. Inițial a fost preluată pe cod rosu iar după stabilizare a fost reevaluată și trecută în cod galben și internată pentru supraveghere intraspitalicească în Secția Clinică Medicină Internă I până la eliberarea unui loc în cardiologie. Menționăm că această perioadă este una aglomerată în secțiile de cardiologie, dar întregul spital fiind de urgență este o practică curentă de a folosi resursele spitalului conform protocoalelor pentru a asigura servicii de calitate tuturor pacienților.

Medicul curant cardiolog a avut intenții să ofere relații aparținătorilor, dar în momentul transferului nu a fost identificată nici o personă de contact, în schimb pacienta care era conștientă, a fost informată în permanență de către medicii curanți.

Totodată, precizăm că SCJU Sibiu, are obligația de a respecta și a proteja datatele cu caracter personal și nu poate furniza informații de natură personală niciunei persoane, fără ca aceasta să facă dovada că este îndreptățită de a avea acces la respectivele informații. În data de 19 februarie, pacienta a fost reevaluată de către cardiolog și a fost transferată pe Secția Clinică Cardiologie pentru monitorizare și tratament de specialitate. Anterior transferului, s-a efectuat o examinare la Computerul Tomograf.

Vă asigurăm că, înainte de a fi reprezentanți ai spitalului, aflați in diverse posturi oficiale, suntem oameni și înțelegem teama, neliniștea și dorința unui fiu sau a unei fiice care dorește să știe ce petrece cu părintele său. Dar, în același timp, avem datoria de a respecta norme și reguli, tocmai pentru ca activitatea medicală să se desfășoare în condiții optime. Am vrea să fie totul perfect. Din păcate nu este așa întotdeauna. Uneori sunt scurt-circuite în comunicare dar sub nicio formă nu este vorba despre ”haos” și nici despre lacrimi de „o noapte și o zi”. Dimpotrivă, pacienta s-a aflat permanent sub observație și, la momentul actual, continuă tratamentul de care are nevoie, cu speranța că, starea sa de sănătate, se va îmbunătăți. Dorim totodată să precizăm ca actuala UPU a fost proiectată pentru 20.000 de pacienți/an iar doar în 2019 au fost investigați aproape 70.0000 de pacienți. Mai mult, trebuie subliniat că UPU Sibiu se confruntă și cu o importantă criză de personal, deși SCJU Sibiu a organizat în repetate rânduri concursuri pentru posturile de medici dar, din păcate, la acestea nu s-a prezentat nimeni, specialitatea de medicină de urgență fiind una deosebit de solicitantă iar problema lipsei medicilor una generală în toată țara.

De asemenea, vă informăm că, în UPU, a fost angajat un asistent social care să se ocupe de relația cu aparținătorii și cazurile sociale. Totodată vă aducem la cunostință că activitatea în Unitatea de Primiri Urgențe a fost îmbunatățită prin suplimentarea liniilor de gardă în specialitățile cardiologie și neurologie( cea de-a doua linie de gardă în specialitatea neurologie fiind dedicată pacienților cu AVC acut).

Ținând cont de aspectele menționate, considerăm că articolul la care facem referire pune într-o lumină falsă activitatea din Unitatea de Primiri Urgențe si din întregul spital județean, atât prin titlu cât și prin conținut”, transmite managerul SCJU Sibiu, Ec. Cornel Benchea.