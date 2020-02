Sibienii pasionați de arta culinară, invitați la Festivalul Ceaunului la Şura Mare

⇓ Ascultă știrea ⇓

Prima ediție a „Festivalului Ceaunului” va avea loc la Șura Mare în data de 22 februarie. Toți pasionații de artă culinară sunt invitați să participe, atât pentru a găti, cât și pentru a gusta din bucatele preparate. Scopul inițiativei este de a reînvia tradițiile locale, precum și de a-i răsplăti pe cei mai talentați maeștri ai bucatelor.

„Festivalul Ceaunului” debutează sâmbătă, 22 februarie, la Șura Mare. Evenimentul constă într-un concurs gastronomic, unde sunt așteptați localnicii din Șura Mare, Hamba și zonele apropiate, pentru a pregăti cel mai bun ceaun. Condițiile de participare presupun ca bucătarii să fie din Șura Mare sau Hamba, echipați cu propriile ingrediente, ustensile, lemne și ceaun, folosind rețete proprii sau împrumutate. Bucătarii minori sunt de asemenea încurajați să participe, însoțiți și supravegheați de adulți. Creativitatea este încurajată și apreciată, din moment ce se dorește ca bucatele pregătite să fie de neuitat.

Festivalul de la Șura Mare este o inițiativă civică, ce își dorește să reînvie tradițiile locale și să unească comunitatea printr-un eveniment culinar. Toți vizitatorii festivalului sunt bine veniți să contribuie cu diverse bunătăți preparate acasă, cum ar fi plăcintele, covrigii sau prăjiturile.

„Festivalul Ceaunului” va avea loc sâmbăta, 22 februarie, începând cu ora 12:00, când se va deschide accesul concurenților în zona locului de săniuș Pârâul Corbului, aceștia urmând a-și pregăti bucatele. În intervalul 17:00 – 17:30 preparatele vor fi evaluate de către juriu, cele mai bune bucate fiind premiate simbolic: pentru locul 1 premiul va fi in valoare de 400 lei, pentru locul 2 in valoare de 200 lei, iar pentru locul 3 va fi in valoare de 100 lei. Oaspeții din întreaga țară sunt invitați să participe și la focul de tabără ce va arde în intervalul 18:00 – 19:00, în încheierea festivalului.

„Festivalul Ceaunului” este organizat de membrii grupului de inițiativa ”Împreună pentru Șura Mare” și oferă acces gratuit tuturor celor ce vor să aibă parte de o masă de neuitat, pregătită de bucătari locali.