Misiune dificilă pentru Sibiu la Voluntari. Miriuță este optimist

A.F.C. Hermannstadt joacă în deplasare contra celor de la F.C. Voluntari în meciul care deschide etapa a XXVI-a, ultima din sezonul regulat de Liga I.

Sibienii ocupă locul 10 în clasament(25 pct) și vin după un egal obținut pe teren propriu contra celor de la Astra Giurgiu, în timp ce ilfovenii sunt pe ultimul loc(17 pct), dar au obținut maximum de puncte (9) din ultimele 3 partide de campionat.

Pentru această confruntare, Vasile Miriuță nu se va baza pe atacantul Adrian Bălan și fundașul laterial Raul Opruț, ambii suspendați pentru cumul de cartonașe galbene. De asemenea, David Caiado, Biel Company și Daniel Tătar nu vor face deplasarea la Voluntari, fiind accidentați.

,,Ne așteaptă un meci foarte dificil. F.C. Voluntari sunt în formă. Au adus un antrenor nou, au jucători de valoare – Eric, Tudorie, Cojocaru în poartă. Noi venim după un meci bun cu Astra, chiar dacă am egalat pe final. Este drept că am făcut niște greșeli, dar am revenit de la 2-1. Am arătat că suntem o echipă puternică și că butem bate pe oricine. Mergem cu încredere la Voluntari. Va fi un meci care pe care.”, a declarat Vasile Miriuță, antrenor principal A.F.C. Hermannstadt.

,,Nu ne este teamă de adversari. I-am întâlnit și în trecut și cu siguranță vom face o treabă bună. Meciul cu ASTRA ne-a dat multă încredere că putem reveni în joc și apoi să învingem.”, a declarat Ionuț Stoica, fundaș A.F.C. Hermannstadt.

În meciul din tur, cele două echipe au terminat la egalitate – 0-0. F.C. Voluntari vs A.F.C. Hermannstadt va avea loc sâmbătă, 22.02.2020, ora 14:30, pe Stadionul ,,Anghel Iordănescu”.