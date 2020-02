Club de programare gratuit pentru elevii cu deficiență de auz din Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Asociația „Cartea Daliei” caută 10-15 mentori (angajați în domeniul IT sau studenți la facultăți cu profil tehnic) care să se înscrie în programul „Educate to Have a Voice 2nd edition”. Programul reprezintă primul club de programare pentru elevii cu deficiență de auz din România, iar voluntarii înscriși vor mentora o grupă de 16 elevi (clasele IV – VII) cu deficiență de auz de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2, Sibiu.

Clubul se va desfășura în perioada martie – iunie 2020, câte o oră pe săptămână, în fiecare marți între 17:00 – 18:00. Pe parcursul activității, mentorii vor fi sprijiniți în procesul de comunicare de cadrele didactice de la centru, care cunosc limbajul mimico-gestual.

Doritorii sunt încurajați să se înscrie accesând acest formular, până duminică, 23 februarie: http://bit.ly/Form-Recrutare-ETHV-Sibiu. După înscriere, voluntarii sunt invitați să participe la un workshop, în cadrul căruia se vor familiariza cu ceea ce presupune activitatea, așadar experiența anterioară nu este obligatorie.

În prezent, 90% din locurile de muncă existente la nivelul Uniunii Europene necesită abilități digitale, iar în România doar 29% dintre persoane au competențe digitale de bază, arată raportul „DESI 2019” publicat de Comisia Europeană. Totodată, în România, 85% din adulții cu deficiență de auz nu sunt integrați pe piața muncii, fiind susținuți de familie. Pentru copiii care nu aud, principalul impediment pentru o viață normală este faptul că nu li se oferă o educație adecvată nevoilor lor, iar lipsa abilităților digitale va deveni o barieră în plus în integrarea lor socială, pe lângă bariera de comunicare, cu care se confruntă zilnic. Tocmai de aceea, am gândit „Educate to Have a Voice” ca o punte de legătură între elevii care nu aud și societate.

Programul “Educate to Have a Voice” a ajuns la a doua ediție, fiind deja organizat cu succes în Cluj-Napoca și Iași, unde peste 30 de elevi au beneficiat de sprijin din partea voluntarilor și au dovedit că orice copil este capabil să învețe programare cu ajutorul unei curricule adaptate la nevoile sale reale. Începând cu luna martie a acestui an, Asociația Cartea Daliei va extinde clubul în Sibiu și Brașov, pentru a oferi accesul la educație de calitate pentru alți 30 de copii.

Asociația Cartea Daliei organizează din anul 2014 programe de educație digitală pentru copii. Misiunea asociației este să ofere copiilor din România acces la educație de calitate prin șanse egale, indiferent de gen, de mediul în care trăiesc, dacă au sau nu o dizabilitate, pentru ca aceștia să își dezvolte abilitățile necesare pentru locurile de muncă din viitor, să prospere și să producă un impact. Până în prezent, programul “Educate to Have a Voice” a obținut premiul I la categoria Incluziune Socială în cadrul “Galei Tineretului din România” și premiul I, categoria Antreprenoriat și Angajare la “Gala Tineretului Clujean”. Clubul de programare “Educate to Have a Voice” din Sibiu este organizat cu sprijinul Sage Foundation.