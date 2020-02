Maximul de confort pe care ti-l poti oferi – semineul pe gaz!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Semineele pe gaz nu mai sunt astazi un subiect tabu! Ele reprezinta o solutie foarte practica, usor de folosit si la fel de eficiente precum semineele traditionale pe lemne. Acestea au designuri foarte aspectusoase cu deschidere mare, oferind o priveliste deosebita asupra arderii flacarilor.

Unul dintre cele mai importante aspecte cu privire la montajul semineelor pe gaz este acela de a fi realizat numai de un profesionist in domeniu, care respecta masurile stricte de siguranta. De aceea a oferi clientilor servicii sigure de montare este un aspect vital!

Semineul pe gaz poate fi montant aproape in orice locatie, atat la bloc fiind una dintre cele mai bune variante de incalzire si foarte eficienta, dar si in spatii exterioare precum terase, gradini, hoteluri, etc. Astfel poti opta pentru semineele decorative mobile pe gaz, fiind usor de mutat datorita rotilor ce pot fi blocate la nevoie. Acestea sunt dotate in partea superioara cu sticla, adaugand un plus de design. Un semineu pe gaz este produsul ecologic ce nu emana noxe nocive ca cele pe lemne si tot mai multi oameni din Romania opteaza pentru un astfel de dispozitiv termic.

Prezinta un plus de confort si comoditate, deoarece pornirea si reglajul se fac din telecomanda, astfel temperatura poate fi programata pana la sapte zile in avans. Ofera si avantajul de a nu necesita cos de fum traditional, doar o evacuare concentrica, ca si la centralele de apartament. Fiind racordat la reteaua de gaz a locuintei, acesta se regleaza foarte precis doar din telecomanda, si nu necesita vreo curatare. Niciodata!

Semineele pe gaz au avut cea mai mare crestere din domeniul termicelor in acest an (o crestere de 180% in Romania), iar in Europa, de asemenea, o crestere semnificativa fata de anii precedenti. Acest fapt se datoreaza avantajelor pe care le prezinta un semineu pe gaz:

-comoditatea de a avea un semineu cu intretinere minima

-plusul de confort oferit de reglarea temperaturii si a flacarii din telecomanda, de pe canapea

-scumpirea lemnului, care favorizeaza gasirea de alternative la semineele clasice

-flacara adevarata prezenta in incinta semineului, chiar daca e pe baza de gaz, fiind deosebit de estetica

-posibilitatea de a-l avea montat chiar si la bloc, in apartamentul tau, datorita evacuarii de tip coaxial, care nu necesita construirea unui cos de fum exterior clasic, ca la semineele pe lemne.

-nu e doar pentru decor (designul interior), ci si incalzeste suprafete mari (in clipul de mai sus, un living de aproximativ 60 mp) doar cu acest semineu

Pentru cei care nu au suficient loc pentru un semineu pe gaz in locuinta lor, pot opta pentru varianta mobila si practica a unui semineu pe gaz mobil. In gradina, pe teresa, ori in curtea din fata a casei poti petrece seri memorabile cu prietenii sau cu familia, in jurul flacarii semineului mobil.

Avantaje seminee decorative mobile pe gaz:

– Putere intre 4 – 8.2 kw

– Variante de control manual sau cu telecomanda

– Ofera caldura si lumina in orice loc interior sau exterior

– Design modern si atractiv ce le face sa fie atractia principala

– Usor de mutat datorita rotilor cu posibilitate de blocare

– Functioneaza constant timp de 24 ore cu putere maxima sau 30 ore cu putere redusa

– Flacarile inchise in celula de sticla pentru protectie

– Dotate cu supapa speciala anti-inclinare

– Usor de montat si de curatat

La montajul unui semineu pe gaz, ai nevoie de solutii complete, incepand cu: ofertarea, proiectarea, masurarea la fata locului si terminand cu finisajul exterior complet (etapa “la gata”). Astfel, nu va mai fi nevoie de o alta echipa care sa vina sa faca alte operatiuni sau finisaje. Semineul tau va fi gata rapid!

Cauti un semineu in Ploiesti sau in alt judet din tara si iti doresti, si tu, un model pe gaz, la butelie? Contacteaza-ne, iar noi iti vom recomanda cel mai apropiat si mai abil meserias in domeniu! Alege semineul pe gaz – calitate, estetica, peformanta si… comfort maxim!