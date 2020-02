Astra Film Festival organizează proiecții de film în universitățile din țară

⇓ Ascultă știrea ⇓

Astra Film Festival organizează proiecții de film documentar în universitățile din București și Cluj Napoca începând de luni, 21 februarie.

De câțiva ani, programul AFF on Tour călătorește prin toată țara, venind în întâmpinarea publicului larg cu filme documentare de impact, exprimând o inițiativă benefică de educație cinematografică.

Acum, festivalul își concentrează atenția și asupra centrelor mari universitare, dezideratul său fiind acela de dezvoltare a suportului de film documentar pentru studenți și masteranzi, putând deveni o ocazie importantă în evoluția discuției academice.

Filmele alese au ca scop prezentarea esteticilor și mecanismelor originale regizorale, relevând alegeri intrepide în subiectele expuse și îmbogățind discursul critic contemporan.

În acest demers important și necesar de educație cinematografică sunt recomandate, de către AFF, filme documentare remarcabile, atât din punctul de vedere al valorii literaturii cinematografice, cât și al valorii culturale, de la ediția anterioară.

Propunerea pentru selecția actuală de cinematografie documentară aduce o explorare riguroasă și veritabilă cu privire la problemele și situațiile diverse și complicate existente în diferite societăți, ridicând întrebări esențiale despre trecut, prezent și viitor.

Filmele care vor fi proiectate au fost deja intens dezbătute de către jurii internaționale și critici de film, depășind limitele tehnice și experiența filmică, devenind evenimente cruciale în existența umană, propunând un dialog complex între realitățile obiective și tradițiile culturale.

Mai mult de atât, aceste filme își descoperă vocea în figuri feminine puternice și autentice care luptă, indiferent de condițiile precare sau periculoase de viață, pentru aflarea adevărului, redefinind valorile fundamentale ale umanității.

La cele cinci filme alese din ediția anterioară a festivalului, va fi și o proiecție a filmului Transalpina – Drumul Regilor, în regia lui Dumitru Budrala, un film în care simbolul drumului devine o legătură adâncă între mitologie și modernitate.

Astra Film on Tour va avea loc la București și Cluj-Napoca, în parteneriat cu Școala Națională de Științe Politice și Administrative și Universitatea Babeș Bolyai.

Filme proiectate:

• Transalpina – Drumul Regilor/ regia Dumitru Budrala, Romania, 2016, 41 min

Filmul propune o călătorie pe drumul de care și-au legat numele mai mulți regi, dar și pe sub pământ, pe căile pe care umbla zeul Zamolxis, și prin cer, unde, pe vremea uriașilor, s-au petrecut întâmplări care au dat numele munților și văilor.

• Heartbound/ regia Sine Plambech, Janus Metz, Danemarca, 2018, 90 min

O poveste atipică de dragoste despre o fostă prostituată thailandeză care ajută mai multe femei din țara ei să-și găsească soți danezi într-o localitate de pescari din nordul Danemarcei.

• School of seduction/ regia Alina Rudnitskaya, Danemarca, 2019, 98 min

Povestea tragicomică a trei femei din Rusia de azi care urmează un curs în care se predă arta de a seduce un bărbat, neapărat unul bogat.

• For Sama/ regia Waad Al-Kateab, Edward Watts, Marea Britanie, 2019, 99 min

O relatare autentică și șocantă a războiului din Siria făcută de regizoare în timp ce își crește fetița printre bombele aruncate din avioane și morțile din jur.

• Laila at the bridge/ regia Elizabeth Mirzaei, Gulistan Mirzaei, Canada, 2018, 97 min

Povestea incredibilă a unei femei puternice și curajoase care își dedică întreaga viață salvării narcomanilor de sub podul notoriu din Kabul, Afghanistan.

• Honeyland/ regia Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov, Rusia, 2019, 85 min

Un film subtil despre o apicultoare dintr-un sat din Macedonia care este nevoită să-și apere modul tradițional de viață în fața unei familii nomade.