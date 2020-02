Sute de preșcolari și elevi de gimnaziu din Sibiu stau acasă joi

⇓ Ascultă știrea ⇓

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu informează că mai multe grupe de la gradinițele din Sibiu, dar și clase de la școlile din județ, au suspendat cursurile, joi, din cauza virozelor și gripei.

„În urma centralizării pe care ISJ Sibiu a realizat-o astăzi, 27.02.2020, la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu se înregistrează, în rândul elevilor, 174 de cazuri cu suspiciune de gripă, cu nivel pozitiv la testarea rapidă, și 2.226 de cazuri de viroză”, spune Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al IȘJ Sibiu.

Astăzi cursurile sunt suspendate la clasa Pregătitoare C și clasa a III-a C de la Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, precum și la grupa mică ”Fluturașii” de la Grădinița cu program prelungit Nr. 5 Sibiu, iar în perioada 27 – 28.02.2020 la Grădinița cu program prelungit ”Phantasia Kindergarten” Sibiu, la clasele Pregătitoare E, a II-a A, a II-a C și a VII-a D de la Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Sibiu, la clasa Pregătitoare C de la Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu și la clasele a a I-a B și a VIII-a B de la Liceul Teoretic ”Gustav Gündisch” Cisnădie . De suspendarea cursurilor sunt afectați, în total 204 de elevi și preșcolari.