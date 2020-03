Vaccinarea obligatorie, adoptată de Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților – Părinții care refuză vaccinarea copiilor riscă amenzi uriașe

⇓ Ascultă știrea ⇓

Vaccinarea copiilor ar putea deveni obligatorie, după ce deputaţii Comisiei pentru sănătate au votat, luni, în unanimitate, introducerea acestui amendament în proiectul legii vaccinării, transmite Agerpres.

Proiectul de lege mai trebuie să primească votul plenului Camerei Deputaţilor, care este forul decizional.

„Încă nu am terminat raportul, am terminat şedinţa comisiei în care am dezbătut Legea vaccinării. Dacă până acum mergeam pe acest concept unanim, al obligativităţii informării, de astăzi putem vorbi şi despre o obligativitate a vaccinării. Dar nu vorbim despre un consimţământ prezumat, aşa cum el era trecut iniţial în proiectul de lege, acest punct a fost scos din lege, celelalte obligaţii rămânând incluse în lege, începând de la nivelul medicilor, la nivelul Ministerului Sănătăţii, Caselor de asigurări şi aşa mai departe. Consimţământul prezumat ar fi însemnat că de la naştere oricine ar fi considerat că îşi dă consimţământul pentru a fi vaccinat. Nu, acest consimţământ trebuie obţinut”, a explicat preşedintele Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaţilor, Florin Buicu.

El a precizat că sancţiunile, în principiu, au rămas aceleaşi, pornind de la avertisment, într-o primă fază, ulterior fiind prevăzute amenzi.

„Cea mai mare amendă este, din câte ştiu eu, de până la 10.000 de lei. Părinţii care nu vor să vaccineze un copil pot să aibă un motiv. Dacă există un motiv de nevaccinare, şi anume o contraindicaţie definitivă sau temporară, ei au posibilitatea, fără niciun fel de problemă, să refuze vaccinarea. Există nişte mecanisme prin care odată la 3-4 luni li se va prezenta părinţilor care este situaţia, se va discuta cu ei, li se va spune despre toate beneficiile legate de vaccinare”, a adăugat Buicu.

Anterior, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că liberalii sunt de acord în principiu să se găsească o formulă de responsabilizare a părinţilor în vederea vaccinării copiilor.

„Am avut o dezbatere pe tema asta. În principiu, suntem de acord să găsim o formă de responsabilizare a părinţilor în vederea vaccinării, rămâne în schimb să stabilim detaliile acestei legi, pentru că numai aşa să emiţi un proiect de lege… În primul rând, statul trebuie să asigure vaccinurile necesare pentru toate categoriile de boli pentru care se fac vaccinările, într-un număr suficient, astfel încât să permită vaccinarea tuturor celor care doresc. În al doilea rând, trebuie făcute campanii de informare cu consecinţele negative ale nevaccinării şi, în mod evident, trebuie găsită o formă de responsabilizare a părinţilor, că practic părinţii iau decizia pentru copii, dacă îşi vaccinează copiii”, a spus Orban după Biroul Executiv al PNL.

Întrebat dacă ar trebui sancţionaţi părinţii care nu îşi vaccinează copiii, el a răspuns: „Asta este o chestiune care este în dezbaterea Camerei Deputaţilor. Specialiştii noştri îşi exprimă un punct de vedere în cursul acestei dezbateri, după care vom decide”.

Sursa: www.agerpres.ro