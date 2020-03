CSU Sibiu joacă marți la Oradea – Meciul poate fi urmărit la CineGold

⇓ Ascultă știrea ⇓

BC CSU Sibiu își reia seria meciurilor din TOP 6 cu un duel în deplasare, la CSM Oradea. Partida se joacă astăzi, de la ora 19:00, și va fi transmisă LIVE pe Digi Sport.

Derby-ul etapei se vede și la CineGOLD Sibiu, prin transmisiunea preluată de la DigiSport în regim ”public view”! Accesul va fi GRATUIT pentru toți fanii BC CSU Sibiu, juniorii sibieni și toți cei îndrăgostiți de sport și film!

După aproape o lună de pauză competițională, BC CSU Sibiu revine în Liga Națională și face deplasarea pe terenul celor de la Oradea. Meciul din această seară, de la ora 19:00, va consemna și debutul în tricoul galben-albastru a lui Larry Gordon, jucătorul care a ajuns la Sibiu în luna februarie. Înaintea confruntării de la Oradea, antrenorul BC CSU Sibiu a declarat:

”O pauză în care băieții au avut timp să își revină, să se odihnească, să se recupereze-cei care au fost accidentați. De la mijlocul lunii februarie am început o pregătire fizică menită să ne ajute să ajungem în cea mai bună formă sportivă-sperăm noi-chiar înainte de PlayOff și în timpul lui. Ne dorim să facem meciuri bune și până vom ajunge la 100% din punct de vedere fizic, dar rezultatul este mai puțin important în acest moment. Ne pregătim să abordăm PlayOff-ul cât mai bine, spre deosebitre de alți ani când am fugit după rezultat și am ajuns în PlayOff gâfâind. Sper să reușim să ne îndeplinim acest obiectiv. Meciul de la Oradea este important, având în vedere câte înfrângeri am făcut deja în sezonul acesta, în meciurile cu ei. Vom facem maxiumul posibil pentru a veni cu o victorie acasă, dar repet, jocul va conta mai mult decât rezultatul. Cu siguranță, Larry Gordon va juca și avem mari așteptări de la el, mai ales din puncte de vedere defensiv. Suntem, din nou, mai puternici și pe pozițiile mici, dar va dura o perioadă până se va integra deplin. Nu am jucat deloc meciuri amicale, în perioada aceasta, tocmai pentru că ne-am focusat mai mult pe pregătirea fizică, dar ne așteptăm să ne ajute foarte mult, atât din punct de vedere defensiv, cât și din punct de vedere ofensiv, acolo unde este sper să și arate că este un jucător periculos”, a spus Dan Fleșeriu

Meciul din această seară va fi preluat LIVE de partenerii de la CinoGold, în regim ”public view” așa că suflarea galben-albastră este așteptată la cinematograf. Suporterii care nu pot face deplasarea la Oradea se pot bucura de confort, atmosferă, un ecran imens și sonorizare de calitate. Cei care vor cumpăra unul dintre meniurile CSU comercializate de CineGOLD vor primi un ”Priority Pass” prin care își vor putea alege primii locul în sală și vor participa la o tombolă cu 25 de maiouri de joc oferite de Casa Pariurilor și cu invitații duble la film, oferite de CineGOLD!

Meniurile CSU sunt:

“Pick and Popcorn” (popcorn + suc 🥤 = 19 lei),

“Play Strong” (nachos / popcorn + bere 🍺 =27 lei) ,

“Vulturachos 🦅“ (nachos + suc = 25 lei)!

Alegând meniurile co-branded BC CSU Sibiu, suporterii susțin parteneriatul și ajută echipa favorită, pentru că 2 lei din fiecare meniu se întorc către proiectele CSU. Abonații noștri beneficiază de un discount de 5% la toate produsele “food & drinks”.