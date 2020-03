VIDEO FOTO – Doi primari PNL la dezbaterea USR PLUS despre viitorul Sibiului

Doi primari liberali din judeţul Sibiu, Valentin Ivan de la Sadu şi cel din Miercurea Sibiului, Ioan Troancă, au fost prezenţi marţi seara, la dezbtarea celor de la USR şi PLUS, în care s-a discutat despre administraţia publică. Această dezbatere a strâns vreo sută de persoane, cei mai mulţi din USR şi PLUS Sibiu. USR şi PLUS Sibiu vor anunţa până la finalul acestei luni, lista finală de candidaţi la Primăria Municipiului Sibiu şi la Consiliul Judeţean Sibiu.

Liberalii Valentin Ivan şi Ioan Troancă interesaţi de ideile USR PLUS

Cei doi primari ai PNL, Valetin Ivan şi Ioan Troancă au participat la prezentările şi discuţiile care au avut loc marţi seara, în cadrul dezbaterii USR PLUS, despre administraţie. Valentin Ivan a ţinut să le spună celor din USR PLUS, câteva idei ale sale. Potrivit primarului de la Sadu, 60 de acte normative sunt publicate în Monitorul Oficial pe zi, deci o primărie depinde de toate aceste legi. „Tot ce aţi spus aici sunt teme de normalitate”, a spus primarul PNL, Valentin Ivan, către cei din USR PLUS.

Sibienii află candidaţii USR PLUS în luna martie

Până la finalul acestei luni, cei de la USR şi PLUS Sibiu vor anunţa lista comună de candidaţi pentru Primăria şi Consiliul Judeţean Sibiu. Liderul USR Sibiu, Adrian Echert, a declarat pentru Ora de Sibiu, că vor fi anunţaţi candidaţii după ce va mai avea loc o discuţie între cei din USR şi cei din PLUS Sibiu.

Propuneri USR PLUS pentru îmbunătăţirea administraţiei din Sibiu

Cei din USR Sibiu propun înfiinţarea unui ghişeu unic virtual, ceea ce va face ca sibianul să îşi plătească taxele, impozitele, către orice primărie din judeţ, de oriunde, fără a mai sta la coadă, doar cu ajutorul accesul la Internet. De asemenea, cei din USR PLUS spun că ar fi cazul să existe mai mulţi angajaţi în primăriile din judeţ, care să fie specializaţi în accesarea fondurilor europene.