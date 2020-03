Arhivare documente: Florin Cuc, CEO Arhivatorul investește în digitalizare și are ca obiectiv dublarea cifrei de afaceri

⇓ Ascultă știrea ⇓

La inceputul acestui an, compania Arhivatorul si-a setat un obiectiv ambitios – dublarea cifrei de afaceri pentru 2020. Dedicata arhivarii documentelor, compania are in plan oferirea de servicii complete clientilor sai, urmarind sa-si diversifice in continuare paleta de servicii prestate. Dar ca acest obiectiv sa fie justificata, trebuie sa ne uitam in urma, la obiectivele atinse in anii anteriori.

Compania a fost infiintata in 2015, cu capital in intregime romanesc, la initiativa antreprenorului Florin Cuc. Acesta a strans in jurul sau o echipa de profesionisti pasionati, iar impreuna au implementat un nivel calitativ crescut pentru serviciile oferite clientilor Arhivatorul.

Compania a crescut treptat, astfel incat activitatea pe anul 2018 a fost premiata la nivel national de catre Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, cu premiul I, conform clasamentului national pe domenii de activitate. Acest premiu a venit ca o confirmare ca paleta de servicii dezvoltate de Arhivatorul, respective calitatea acestora a avut o primire buna in piata, iar clientii au apreciat profesionalismul si promtitudinea echipei.

In anul 2019, compania Arhivatorul a reusit sa-si indeplineasca obiectivele, deschizand doua noi puncte de depozitare a documentelor. Depozitului central din Luncani, jud. Cluj, i s-au alaturat doua noi depozite – la Timisoara si in Bucuresti. Domnul Florin Cuc, CEO-ul companiei, mentioneaza ca Arhivatorul este singura companie de arhivare si management al documentelor care are mai multe centre logistice, acoperind astfel intreg teritoriul tarii.

Aceasta decizie a fost luata pentru a fluidiza si a eficientiza relatia cu clientii sai, pentru ca acestia din urma sa beneficieze de depozite de proximitate. Acest aspect este unul dintre principalele criterii de selectare a companiei de arhivare, astfel ca cele doua noi puncte de lucru reprezinta un mare plus pentru companie.

Tot in anul 2019, compania Arhivatorul – Depozit de siguranta a mai reusit sa-si indeplineasca un obiectiv. Are in dotare un echipaj mobil de distrugere a documentelor, un serviciu premium pe piata care asigura eficienta si confidentialitate maxima pentru clienti.

Pentru 2020, compania isi doreste sa isi dubleze cifra de afaceri. Pentru a indeplini acest obiectiv are in vedere investitii in capacitati suplimentare in domeniul arhivarii electronice si al digitalizarii.

Alaturi de acest obiectiv, managementul companiei a pus la punct un proiect unic din punct de vedere al serviciilor oferite, denumit Zero Hartii. Acest proiect are la baza servicii de registratura, elaborare si implementare de fluxuri de lucru, cat si arhivare fizica si digitala la cele mai inalte standarde, in conformitate cu prevederile actuale. Acest proiect are ca obiectiv depovararea companiilor de managementul documentelor de la momentul intrarii lor in companie si pana cand acestea isi termina ciclul de viata si sunt arhivate.