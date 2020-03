Coșul de fum nemțesc HOCH universal face senzație pe piața din România

⇓ Ascultă știrea ⇓

In cateva randuri vrem sa va prezentam un sistem de evacuare german, care face din racordarea de seminee, sobe si a centrale pe lemne la acesta o operatiune sigura si profesionista.

Setul de constructie a cosului este format din manta de beton usoara, dar este totusi solid si stabil in acelasi timp, garantia oferita de producator pentru sistemul complet al cosului de fum fiind de 30 de ani! La interior, tubul prin care se face evacuarea fumului si a gazelor este din ceramica de calitate superioara, certificata si verificata dupa cele mai inalte standarde si cerinte nemtesti.

Cosul prefabricat universal Hoch este potrivit pentru combustibili solizi, lichizi si gazosi, incluzand lemn, carbune, gaz, petrol si bricheti. Este un sistem modular, adica cumperi atatea componente cate ai nevoie pentru a ajunge la inaltimea dorita a cosului de fum.

Este un kit complet, cu samota la interior si manta de beton la exterior, compus din elemente modulare prefabricate. Asta inseamna ca tot ce ai nevoie pentru constructia cosului de fum este inclus in pretul setului! Setul contine atat tuburile ceramice, vata bazaltica si blocurile modulare din beton, dar si accesoriile necesare montajului complet: usita de vizitare, colector de condens si tub cu racord la 45 de grade sau 90 de grade.

Cosul de fum Hoch reprezinta cea mai buna alternativa la clasicul horn din caramida. Este o solutie fiabila, o constructie sigura si trainica, pentru care se ofera o garantie de 30 de ani de la producator!

Pentru comoditatea montatorului totul este inclus in setul acestui sistem de evacuare. Elementele de constructie vin insotite de instructiuni de montaj, care fac din constructia cosului o operatiune profesionista si sigura. Pentru rezultatul perfect, se recomanda folosirea doar a materialelor de montaj originale Hoch (adezivul ceramic, coliere, mortar pentru beton, etc.), evitandu-se inlocuitori sau improvizatii.

In plus, acest sistem vine in 2 variante: sistemul clasic standard (complet din beton la exterior) si sistemul EVO, cu placa de acoperire din material foarte usor (material composit) ce favorizeaza si inlesneste montajul si manipularea acestei piese la inaltime.

Asadar, cosul de fum ceramic universal HOCH este un sistem modern si profesionist de evacuare a gazelor, pentru producerea caruia sunt utilizate tuburi ceramice testate TÜV de la renumitul producator german HART Keramik, care are o traditie de peste 300 de ani si experienta vasta in domeniu si ale carui componente se ridica la cele mai inalte cerinte si standarde europene in domeniul termic.

Cele 4 avantaje majore ale cosului de fum HOCH sunt:

– Siguranta – sistemul garanteaza clientilor lor solutii aprobate pentru constructii in domeniul tehnologiei de hornuri. Cosurile noastre de fum sunt rezistente la arderea funinginii si acizilor care apar in gazele de evacuare. Securitatea in utilizare si calitatea inalta au fost confirmate in multe studii. Aceste cosuri de fum au marca europeana CE, care certifica si garanteaza respectarea tuturor standardelor impuse.

– Confort – reprezentat de usurinta lor de instalare si utilizare. Instalarea sistemelor de cos HOCH este destul de simpla si probabilitatea de a gresi este destul de mica. O comoditate semnificativa pentru utilizatori este, de asemenea, posibilitatea de selectie a echipamentului de fum, asigurand ca astfel ca fiecare client poate alege cosul de fum potrivit.

– Economic – cosul este alternativa perfecta la cosurile de fum traditionale, zidite din caramida sau piatra. Este o upgradare clara din punc de vedere tehnologic si o solutie mai avansata. Deoarece sunt utilizate elemente prefabricate pentru constructia lor, instalarea lor este rapida si economica.

– Versatil – cosurile sunt proiectate pentru a elimina toate tipurile de gaze de evacuare. Sunt compatibile cu diferite tipuri de incalzitoare, indiferent de furnizor sau ce sursa de caldura este utilizata. Astfel, ele reprezinta o solutie complet independenta.