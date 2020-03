Doi primari anunță că se prezintă pentru un nou mandat – Huja la Cisnădie și Urian la Șeica Mică

⇓ Ascultă știrea ⇓

Primarul de la Cisnădie, Gheorghe Huja şi cel de la Şeica Mică, Emil Urian au anunţat pe Facebook, că mai vor câte un mandat.

Huja vrea să rămână primar la Cisnădie

„Dragi cisnădieni,

Vreau să vă anunț că doresc să continui activitatea ca primar al orașului Cisnădie, astfel voi candida din partea PNL Cisnădie pentru un nou mandat. Bazându-mă pe o experiență de 16 ani de administrație și zeci de proiecte implementate, lucruri pe care dumneavoastră le-ați remarcat deja în orașul nostru, sunt convins că împreună vom face Cisnădia tot mai frumoasă. Vă mulțumesc pentru încredere!”, a anunţat primarul de la Cisnădie, liberalul Gheorghe Huja, pe pagina sa de Facebook. Deocamdată PNL Sibiu nu şi-a anunţat lista de candidaţi pentru alegerile locale.

Emil Urian, primar Șeica Mică: ”Candidez pentru un nou mandat din partea PSD Sibiu”

„Sunt membru al Partidului Social Democrat și am fost ales primar de către locuitorii comunei Șeica Mică pe listele PSD. Așadar, în ciuda campaniei denigratoare la adresa partidului din care fac parte, nu s-a pus și nici nu se va pune problema să părăsesc echipa din care am făcut parte și alături de care voi continua să candidez pentru un nou mandat de primar. Sunt mândru de ceea ce am reușit să realizez la Șeica Mică și un merit important l-a avut PSD, în perioada în care a fost la guvernare, pentru că astfel toate proiectele pentru comunitatea noastră au fost finanțate. Avem multe proiecte în derulare și, în plus, îmi doresc să demarăm și altele pentru locuitorii din Șeica Mică. Vreau să continui ceea ce am început deoarece sunt sigur că, deși am făcut multe lucruri pentru comunitate, încă mai am multe de realizat. Voi continua să merg pe acest drum alături de colegii mei din PSD și voi candida pentru un nou mandat de primar pentru că sunt un om de echipă”, a declarat miercuri, Emil Urian, primar PSD Șeica Mică. Preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Sibiu, Bogdan Trif, spune că, „Emil Urian este unul dintre cei mai performanți primari din județul Sibiu, dar și un om de onoare. Comuna Șeica Mică este una dintre cele mai frumoase din țară și asta datorită eforturilor primarului, viceprimarului si echipei de consilieri PSD.”