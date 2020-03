USR PLUS au desemnat candidații pentru primăria Sibiu și Consiliul Județean

USR Sibiu și PLUS Sibiu aduc împreună, pe lista comună, competență, integritate, entuziasm, bun simț și dorința reală de a reforma administrațiile locale.

Primele liste complete pentru alegerile locale sunt, nu întâmplător, ale Alianței USR PLUS. Tocmai ale celor care își desemnează candidații după principii transparente și principiale. Ieri au fost finalizate negocierile în urma cărora au rezultat listele comune de candidați pentru Consiliul Local al Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu.

Candidatul Alianței USR PLUS la funcția de Președinte al Consiliului Județean Sibiu este Adrian Echert, președinte USR Sibiu. Candidatul Alianței USR PLUS la funcția de Primar al Municipiului Sibiu este Raul Andrei Apostoiu, președinte PLUS Sibiu.

Candidații comuni ai Alianței la Consiliul Județean Sibiu sunt:

Claudiu Mureșan Ruxandra Cibu Deaconu Adrian Echert Anca Malaiu Constantin Folescu Florin Teodor Apetroae Traian Belei Mircea Roman Cristian Nicolae Vîlcu Ionut Preda Liviu Coman Marius Birău Claudiu Ioan Muntean Cătălin Gabor Zeno Popovici Nicolae Gross Ionuț Roibulescu Ștefan Kerstesz David Drăgan Ciprian Bardan Marius Bogdan Laurențiu Theodoru Dragoș Floca Gheorghe Lazăr Simion Radu Burnete Eugen Mitrofan

Candidații comuni ai Alianței la Consiliul Local al Municipiului Sibiu sunt:

1.Diana Mureșan

Raul Andrei Apostoiu Ionuț Ghișe Laurențiu Theodoru Ioan Plesciuc Zeno Popovici Vlad Grumăzescu Carmen Novac Diana Manta Andreea Ionela Mihaiu Andreea Floarea Alexandru Dudilă Alin Ioan Troancă Ștefan Kertesz Pia Ute Prade Mircea Școrțar Florinel Cocoș Laurențiu Giuroiu Dorin Lala Ciprian Horșia Ovidiu Balaban Ciprian Bardan Mihai Remus Trâmbițaș

Echipa USR PLUS va lupta cu ceea ce reprezintă vechea clasă politică și cu metehnele pe care administrațiile locale le perpetuează de prea mult timp. Județul Sibiu are nevoie de oameni cinstiți și competenți, care să fie interesați cu adevărat de rezolvarea problemelor cu care se confruntă sibienii.