Coronavirus: O sibiancă acuză deficiențe în asistența posibililor contagiați

O femeie întoarsă din Italia de curând susține că nu s-ar fi respectat procedurile obligatorii în cazul ei și că medicul de familie i-ar fi încălcat drepturile de pacient.

Femeia spune că s-a întors din Veneția în data de 18 februarie 2020 după trei zile petrecute la Carnaval.

„În aeroport am fost întrebată de unde vin și, după ce am răspuns, mi s-a urat o zi bună, fără atenționări sau recomandări de vreun fel. Am revenit la birou in următoarea zi, plină de energie pozitivă și forțe noi. La începutul săptămânii următoare, au început știrile legate de coronavirus și a început să se instaleze panica, chiar și cunoscutii erau destul de sceptici în ceea ce mă privea, mai ales că s-a aflat de primul caz de Covid 19 in Romania total asimptomatic. Am întrebat HR-ul companiei la care lucrez dacă trebuie sa fac eu ceva în sensul acesta și am fost asigurată că totul e în regulă, că nu trebuie să fac nimic. Am hotărât totuși să cer informații în legătură cu această situație și am sunat la medicul de familie”, povestește sibianca.

Aceasta susține că medicul de familie ar fi amenințat-o cu mascații și cu închisoarea și ca i-ar fi vorbit urât.

„Am încercat să îmi păstrez calmul și să am o conversație civilizata, însă de partea cealaltă nu am primit aceeași atitudine. Din contră, discuția a degenerat în acuze, jigniri și ton ridicat. După această conversație, am vorbit imediat cu superiorul meu ierarhic și am plecat acasă. Conform instrucțiunilor primite, începeam perioada de izolare la domiciliu pentru zilele rămase până se împlineau cele 14 zile și urma să țin legătura cu medicul de familie și în fiecare zi sa raportez posibile modificări în starea mea de sănătate. De asemenea am fost informată că medicul de famile a anunțat situația la DSP Sibiu. (…) Așadar în următoarele zile am vorbit direct cu DSP Sibiu, despre starea mea de sănătate. După ce a trecut perioada de izolare la domiciliu urma să mă prezint la medicul de familie, pentru a – mi elibera concediul medical, aviz epidemiologic și pentru a – mi efectua un consult. Ultima zi de izolare fusese în data de 02 martie 2020, astfel începând cu următoarea zi puteam merge sa îmi ridic concediul medical și să se urmeze procedura. M-am prezentat în data de 05 martie, seara, în jurul orei 17:45 conform programului de lucru al medicului de familie, pentru a ridica concediul medical acordat în baza izolării la domiciliu. Imediat după ce am intrat în locație și m-am prezentat, mi s-a spus să aștept lângă ușă și asistenta d-nei doctor și-a pus masca și mănuși chirurgicale pentru a – mi lua cardul de sănătate în baza căruia urma să mi se emită concediul medical. După câteva minute în care am așteptat lângă ușa de la ieșire, Dna Doctor m-a numit „inconștientă” țipând din cabinetul medical aflat la mai mulți metri distanță, fără măcar să mă vadă sau să mă consulte și, mai mult decât atât, a alertat toți pacienții din sala de așteptare. De asemenea, a menționat faptul că, pericolul pentru coronavirus nu ar fi de 14 zile ci de 28 zile. În momentul în care două persoane au intrat în incinta clădirii unde se afla cabinetul, doamna doctor a țipat din nou către pacienți, spunând „Indepartați – vă de ușă, veniți repede în cabinet, nu stați acolo!” Prin această atitudine nepotrivită, nu numai că mi-a fost încălcat dreptul la confidențialitatea medic-pacient prin expunerea situației mele medicale”, a mai povestit sibianca întoarsă din Italia.

Contactat telefonic, medicul acuzat susține că lucrurile nu au stat deloc așa.

„Pacienta a fost recalcitrantă încă de la prima discuție telefonică pe care am avut-o. Când m-a sunat să-mi spună că a venit din Veneția și că a mers zile în șir la serviciu, printre alți angajați, i-am spus că trebuie să se izoleze de urgență la domiciliu. Aceasta a spus că nu are simptome și că nu are de ce. După izolare, am sunat-o și i-am trimis mesaje ca să raportez la DSP despre starea ei de sănătate și nu mi-a răspuns la telefon sau a răspuns cu întârziere. În ceea ce privește vizita doamnei la cabinet, nu a fost vorba de nici o alertare a pacienților. Toți și-au păstrat calmul. Asistenta mea și-a luat măsurile obligatorii pe care trebuie să le ia cadrele medicale care intră în contact cu persoane care vin din zonele afectate de coronavirus. Manușile și masca erau necesare”, a precizat medicul de familie care a dorit să își păstreze anonimatul.

Sibianca a mai susținut și că informațiile și procedurile primite de la DSP pentru astfel de cazuri nu au fost respectate în cazul său.

„Trimit această situație catre publicația în speranța că nu se va repeta și cu un alt pacient și că informațiile transmise pacienților vor avea o liniaritate cu cele transmise de către DSP și bineînțeles, că tratamentul aplicat pacientului va fi unul corespunzător relației medic-pacient. În astfel de situații medicii nu ar trebui să afecteze starea emoțională a pacientului, sau să creeze panică, ci ar trebui să calmeze pacienții aflați în asemenea ipostaze”, și-a încheiat femeia mesajul transmis redacției Ora de Sibiu.