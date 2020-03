Primarul din Turnu Roşu dat afară din ALDE după ce nu a mai plătit cotizaţia

⇓ Ascultă știrea ⇓

Primarul localităţii Turnu Roşu, Stelian Istrate, nu mai este membru ALDE, din cauză că nu şi-a mai plătit cotizaţia de peste opt luni, anunţă preşedintele organizaţiei judeţene, Ovidiu Tocaciu.

Problema sunt banii pentru partid

„ALDE Sibiu mereu a pledat pentru o politică făcută corect, pentru cetăţeni. Din păcate am remarcat că deşi am spijinit mulţi politicieni din judeţ pentru a ajunge primari sau consilieri locali, aceştia au trădat doctrina politică a ALDE. Astăzi am constatat pierderea calităţii de membru ALDE a domnului primar Stelian Istrate. Acesta conduce primăria Turnu Roşu. Din păcate domnul Istrate nu a mai plătit cotizaţia de peste 8 luni de zile la partid şi a evitat constant în ultima perioadă orice legătură cu partidul care l-a adus în fruntea localităţii Turnu Roşu. Precizez că domnul Stelian Istrate nu a fost exclus din ALDE, ci a fost radiat din baza de date şi a pierdut calitatea de membru pentru neplata cotizaţiei conform regulilor interne ale partidului”, a declarat luni, liderul ALDE Sibiu, Ovidiu Tocaciu. Acesta mai spune că a aflat „cu întristare că această campanie electorală este începută cu stângul de unii politicieni. Avem de-a face cu o politică dură de racolare a aleşilor ALDE de către actualul lider local al PMP, Ion Ariton. El însuşi a fost membru ALDE Sibiu şi a fost exclus pentru neplata cotizaţiei.”