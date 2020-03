Răsturnare de situație în criza coronavirusului – La ce să ne așteptăm de Paști

Medicii cred că trebuie să ne pregătim pentru o explozie de cazuri de îmbolnaviri cu coronavirus în perioada Paștilor.

Marea problemă cu coronavirusul o reprezintă numărul mare de îmbolnăviri care poate sufoca spitalele existente, așa cum se întâmplă acum în Italia. De aceea, China a construit rapid două mari spitale. Cu medici puțini și locuri în spitale puține, rata de mortalitate a coronavirusului poate exploda.

Medicul Gabriel Diaconu trage un semnal de alarmă pe pagina sa de socializare. Acesta face o estimare sumbră și spune că, peste o lună, din 15 persoane infectate putem ajunge să avem 1300.

„Acesta este prețul prostiei noastre, a tuturor, dacă încă mai râdem de coronavirus. Asta este, deocamdată, performanța autorităților române. Au prevenit evoluția, în perioada următoare, a 1300 de cazuri. Ceea ce nu e deloc puțin. Dar prețul este că peste 12 mii de oameni sunt în izolare, și în fiecare zi se fac anchete epidemiologice. Ce ar fi dacă autoritățile nu și-ar face treaba, populația nu ar coopera, lumea ar continua să facă bășcălie? În puțin peste o lună, din 13 persoane infectate ajungi să ai 1300 de persoane infectate. Dintre acestea, ce știm deocamdată este că un procent de 10 – 15% vor dezvolta forme de boală care necesită ajutor medical, deci undeva între 130 – 200 de cazuri, și că mortalitatea estimată este undeva la 4%, adică 50 de persoane. România are disponibile, pe partea de terapie intensivă (TI), 95 de paturi, deocamdată. Deci până la Paște, din 13 cazuri, folosind calcule matematice simple (și inexacte, pentru că unii oameni sunt super-infectanți, iar alții nu dau boala mai departe), o să ajungem să ocupăm 50% din capacitatea țării pe terapie intensivă dedicată Covid-19. Atenție, că sistemul medical nu se golește, în continuare au loc accidente rutiere, infarcturi miocardice, enterocolite, apendicite, picioare rupte etc. Toate informațiile arată că SARS-Cov2 nu se comportă previzibil la încălzirea climei. România a avut declarat primul caz de Covid-19 pe 26 februarie. O serie pe 12 săptămâni (adică până la sfârșitul lunii aprilie) arată că, fără intervenția autorităților, și cooperarea populației, la sfârșitul lunii aprilie am putea avea 775 de mii de persoane care să fi contactat boala. Este o cifră greu de crezut. Dar între 13, și 775 de mii, stau doar un sistem medical, niște proceduri, și o societate inegal informată, inegal educată, și inegal convinsă. La 775 de mii de persoane care să fi contactat boala, România nu are resursă de terapie intensivă, fie ea și supleată militar. Mortalitatea indică o cifră de 31 de mii de oameni. Acesta nu este un exercițiu. Este scenariul real. Acesta nu este Colectiv. Colectiv, prin comparație, a fost un incident emoțional unic, dar incomparabil mai puțin morbid. Sprijiniți sistemul medical. Fiți fiecare în parte responsabil. Păstrați regulile de igienă. Și chiar dacă nu aveți simptome, dacă ați fost în contact cu oricare persoană suspectă de coronaviroză, indiferent dacă a fost sau nu testată pozitiv, informați autoritatea sanitară și rămâneți acasă pentru minim 10 – 14 zile. Sprijiniți sistemul medical”, a încheiat doctorul Gabriel Diaconu.

Și medicul sibian Eduard Egri, scrie pe pagina sa despre pericolul răspândirii cu rapiditate a Coronavirusului în România.

„Acum la început încet iar mai apoi infecția coronarovirala se va extinde și va evolua mai rapid în continuare. Chiar dacă deocamdată vedem niște cifre să nu uităm că în spatele fiecăreia este povestea unor oameni și a celor dragi lor. Chiar dacă stam liniștiți, cei tineri și sănătoși, (lucru valabil și la copii deocamdata) că dacă ne vom infecta poate evolua ca o simplă răceală, cu toții avem bătrânii noștri dragi, oameni cu boli cronice, părinți de care avem atât de mare nevoie și la care prognosticul e mai sever. Trebuie să înțelegem că lucrurile se schimbă repede și să nu aruncăm cu pietre în cei care își schimba declarațiile în funcție de evoluția epidemiei. Nu trebuie să o comparam cu gripa pentru care exista vaccin dar și tratament specific. Să lăsăm teoriile conspiraționiste pentru vremuri mai liniștite și să ne concentrăm pe lucrurile importante și palpabile. Să ne informăm din surse sigure, competente, updatate, verificabile și să aplicam fiecare dintre noi măsurile de limitare a infecției. Să nu uităm ca avem o capacitate limitată să gestionam dacă apar mii de cazuri grave mai ales la nivelul de terapie intensivă și există în același timp suficiente alte afecțiuni care necesită terapie intensivă. Trebuie să învățăm să ne organizăm responsabil și noi la nivel familiar, social, profesional, să ne respectăm și să ne ajutăm. Trebuie să fim cu ochii larg deschiși, nu cu ei larg închiși”, mai spune medicul Eduard Egri.